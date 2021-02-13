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    HaberlerEğitim Haberleri Toksik Ne Demek? (Tdk) Toksik İnsan, Toksik Etki Ve Toksik Madde Ne Demektir?
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    13.02.2021 - 02:29 |

    Toksik Ne Demek? (Tdk) Toksik İnsan, Toksik Etki Ve Toksik Madde Ne Demektir?

    Orijinal hali ''toxic'' şeklinde yazılan kelime, dilimize İngilizceden geçmiştir. Sözlük anlamı zehirli ve zararlı olan sözcük, farklı anlamlarda da kullanılmaktadır. Kimyasal atıklar, nükleer oluşumlar ve canlıların DNA'sına zarar veren bakteriler toksik olarak nitelendirilir. TDK'ya göre toksik ne demek ve toksik insan, toksik etki ve toksik maddenin anlamı nedir? Merak eden okurlar için örnek cümlelerle derledik.

    Toksik Ne Demek? (Tdk) Toksik İnsan, Toksik Etki Ve Toksik Madde Ne Demektir?

    Uyarı tabelalarında toxic yazısı ile birlikte kuru kafa simgesi kullanılır. Bunun anlamı ''Zehirli madde'' ve ''Hayati Tehlike''dir.

    Toksik Ne Demek? (TDK)

    Canlıların hücrelerine saldıran ve içinde eser miktarda zehir bulunduran tüm maddelere toksik denir.

    Toksik İnsan, Toksik Etki ve Toksik Madde Ne Demektir?

    1- Toksik insan:

    Bu kelimede toksik mecazi anlamda kullanılmıştır. Davranışları ya da sözleri karşı tarafın motivasyonunu düşüren kişiler toksik insan şeklinde tanımlanır.

    2- Toksik etki:

    Zehirli maddelerin bir organizmaya da hücrelere sıçraması sonucu oluşan tahribata toksik etki denir.

    3- Toksik madde:

    Zehirli madde anlamına gelir. Etilen glikol ve hidrojen peroksit, toksik maddelere örnek olarak gösterilebilir. Bu maddeleri yutmak ya da doğrudan solumak ölümle sonuçlanacak birçok hastalığa neden olabilir.

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