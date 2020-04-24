BİST98.1710EURO7,500,19USD6,970,42ALTIN387,020,60
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Try Ne Demek? Kısaca Try'nın Açılımı Nedir?
    ABONE OL
    24.04.2020 - 04:44 |

    Try Ne Demek? Kısaca Try'nın Açılımı Nedir?

    İnternette son dönemlerde sıkça araştırılan konulardan biri de TRY açılımıdır. Farklı platformlarda karşılaşılan bu terimin ne anlama geldiği merak edilmektedir. Bu kısaltmanın ne anlama geldiğini öğrenebilir ve değişik yerlerde farklı amaçlar doğrultusunda kullanabilirsiniz. Peki, TRY ne demek? Kısaca TRY'nin açılımı nedir? İşte bu konu hakkında bilinmesi gerekenler.

    Try Ne Demek? Kısaca Try'nın Açılımı Nedir?

    TRY açılımı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. ‘TRY’ Türk Lirası para birimi olarak öne çıkmaktadır. Türk Lirası’nın kısaltılmışı farklı bir anlamı şeklinde tanımlamak mümkündür. Günlük yaşamda bu anlam çok fazla çıkması bile, belli başlı bazı yerlerde karşılaşma durumu söz konusudur.

     TRY Ne Demek? 

     En çok merak edilen konular arasında TRY kısaltmasını ne anlama geldiğidir. Birçok vatandaş bilmese dahi aslında TRY Türk lirasının kısaltılmış hali olarak geçmektedir. Gündelik yaşam içerisinde daha çok TL olarak bilinse dahi, aslında TRY şeklinde geçmektedir. 

     Kısaca TRY'nin açılımı nedir?

     Her iki anlam üzerinden de kısaltma kapsamında değerlendirmek mümkün. Yani hem TRY hem de TL olarak kullanılabilmektedir. Diğer bir ifade ile TRY için yeni Türk Lirası olarak tabir etmek mümkün.

    Gülhane Parkı’nda Mazhar, Fuat konseriTürkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen organizasyonda Mazhar Alanson ve Fuat Güner, Gülhane Parkı'nda konser verdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Vera Ne Demek? Vera Sahibi Olmak Ne Anlama Gelir?

    Vera Ne Demek? Vera Sahibi Olmak Ne Anlama Gelir?

    Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

    ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

    Bursa sahur ne zaman, saat kaçta bitecek? Diyanet yayınladı: Bursa sahur vakitleri 24 Nisan Cuma - Ramazan imsakiyesi 2020

    Bursa sahur ne zaman, saat kaçta bitecek? Diyanet yayınladı: Bursa sahur vakitleri 24 Nisan Cuma - Ramazan imsakiyesi 2020

    Sıradaki Haber