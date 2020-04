Try Ne Demek? Kısaca Try'nın Açılımı Nedir?

TRY açılımı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. ‘TRY’ Türk Lirası para birimi olarak öne çıkmaktadır. Türk Lirası’nın kısaltılmışı farklı bir anlamı şeklinde tanımlamak mümkündür. Günlük yaşamda bu anlam çok fazla çıkması bile, belli başlı bazı yerlerde karşılaşma durumu söz konusudur.

TRY Ne Demek?

En çok merak edilen konular arasında TRY kısaltmasını ne anlama geldiğidir. Birçok vatandaş bilmese dahi aslında TRY Türk lirasının kısaltılmış hali olarak geçmektedir. Gündelik yaşam içerisinde daha çok TL olarak bilinse dahi, aslında TRY şeklinde geçmektedir.

Kısaca TRY'nin açılımı nedir?

Her iki anlam üzerinden de kısaltma kapsamında değerlendirmek mümkün. Yani hem TRY hem de TL olarak kullanılabilmektedir. Diğer bir ifade ile TRY için yeni Türk Lirası olarak tabir etmek mümkün.