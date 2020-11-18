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    HaberlerEğitim Haberleri TÜBİTAK’tan 200 bin TL’lik hibe
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    18.11.2020 - 07:00 |

    TÜBİTAK’tan 200 bin TL’lik hibe

    İstanbul Teknokent, Boğaziçi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve Sakarya Teknokent paydaşlığındaki BİGG Programı’na başvurular devam ediyor. Program kapsamında teknolojik ve yenilikçi iş fikri olan projeye, TÜBİTAK tarafından 200 bin TL’lik hibe imkânı sağlanacak.

    TÜBİTAK’tan 200 bin TL’lik hibe

     

    Programda, iş fikirlerinin teknolojik düzeyi ve yenilikçi yönü, uygulanabilirliği, ticari değeri, rekabetçi düzeyi, ekibin nitelikleri ve uygunluğu gibi yönleri göz önünde bulundurularak değerlendirilecek. Değerlendirmeyi geçen iş fikirleri ise İstanbul Teknokent, Boğaziçi TTO ve Sakarya Teknokent’in online gerçekleşecek eğitim ve mentorluk programına dahil olacak ve programı tamamlayarak iş planlarıyla TÜBİTAK’a başvurarak 200 bin TL’ye kadar olan destekten yararlanmak için yarışacaklar.

    Programa, örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler, yüksek lisans veya doktora öğrencileri, lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en fazla 10 yıl önce bitirmiş mezunlar ve herhangi bir şirkete ortak olmayan girişimciler başvurabilecek. 1 Aralık’a kadar devam eden başvurular, bigg.entertech.com.tr adresinden yapılabilecek.

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