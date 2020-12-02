Tüm sınavlar ertelendi

ÖSYM de yaptığı yazılı açıklamayla 2020 yılı sınav takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Konuyla ilgili ÖSYM Başkanı Halis Aygün, “Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığı’nın görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır” dedi.

MEB’in açıklamasının ardından açık öğretimde okuyup üniversite sınavlarına hazırlanan ya da bu yıl üniversiteye kaydını yaptırıp liseden mezun olmayı bekleyen öğrenciler, takvim sarkacağı ve mezun olamayacağı kaygısıyla sınavların neden online yapılmadığını tartıştı. Öne çıkan yorumlar şöyle:

‘Emekler hiçe sayıldı’

- Online olsa ne olurdu ya da komple iptal denseydi? O kadar çalıştım, bu sınavla mezundum! YKS için bir sürü hazırlık yaptım, kitaplar aldım. Şimdi iki iş bir arada olacak. Umarım mağduriyet karşılanır...

- Ama o kadar mağdur öğrenci var üniversite kaydını yaptırmış, kaydı silinecek ya da YKS’ye hazırlanan. Örgündeki gibi bize de ayarlamalar yapılmalı, online olsun.

- Ya 35 kredi verilsin ya da online olsun, bu şekilde emeklerin hiçe sayılması kabul edilemez.

- Sınava çalışanların emekleri boşa gitti. 4 gün kala yapılacak iş değil. Çalışanların hakkını nasıl ödersiniz bilemiyorum?

- Son dönemimdi, online olsa ne olurdu? Planlarımız aylarca geriye atıldı.