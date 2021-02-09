'Tüm sınıflarda mümkün görünmüyor'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor” dedi.

Selçuk, çevrim içi düzenlenen, “Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı” dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Eğitim Bilişim Ağı’ndan (EBA) öğretmenlere seslendi. 15 Şubat Pazartesi itibarıyla yeni bir dönemin başlayacağına işaret eden Selçuk, salgının en kısa sürede engel olmaktan çıkmasını ve okulların açılmasını dilediğini ifade etti.

Selçuk, salgının seyrine göre en “akli” kararı vermekle sorumlu olduklarını dile getirdi. İhtimalleri hesaplayarak, tüm tedbirleri alarak öğretmenleri ve çocukları en güvenli şartlarda sınıflarda buluşturmak için çabaladıklarını anlatan Selçuk, şöyle konuştu:

Öğrenme kayıpları

“Temel gayretimiz ve ilkemiz, deneyimlerimizin de ışığında, kontrollü şekilde yüz yüze eğitime geçmek. Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor. Dolayısıyla biz yaş gruplarının taşıdığı riskleri, pedagojik gelişimleri, 7 ve 10’uncu sınıflar gibi hiç açılmamış sınıfları, sınav ve staj durumu gibi çeşitli ve öncelikli etkenleri dikkate alarak planlamalarımızı yaptık. Salgının şartlarına göre en güvenli ve faydalı uygulamayı yürürlüğe koyacağız birlikte. Ayrıca bu dönemde oluşan öğrenme kayıplarını tespit ediyoruz. Bu kayıpları gidermek için öğrencilerimize gerekli desteği vermek üzere planlamalarımızı tamamladık. Yakın bir zamanda bu konudaki yol haritamızı sizlerle paylaşacağız.”