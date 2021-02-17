Tümay İsminin Anlamı Nedir? Tümay Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Tümay ismi çeşitli anlamlara gelse de ilk olarak ismin anlamı dolunay demektir. Bunun dışında altın gibi olan kimse anlamına gelen Tümay ismi elmas anlamına da geliyor.



Tümay Ne Demek?



Türkiye’de fazla kişi tarafından kullanılan isimlerden birisi olan Tümay ismi aynı zamanda kız ve erkek çocukları için ortak kullanılabilen isimlerden birisi olma özelliğine de sahiptir. Tümay isminin anlamını merak eden kişiler için ilk olarak dolunay anlamına geldiğini belirtebiliriz. Öte yandan Tümay ismi kıymetli taşlar ve cevherler anlamına da geliyor. Tümay ismine sahip olan kişiler altın gibi kalbe sahip olurlar ve sevilen kişiler arasında yer alırlar.



Tümay İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Çocuğuna ömrünün sonuna kadar kullanacağı bir isim koyarken iki kez düşünen kişiler, ülkemizde isim koymak için aynı zamanda o ismin Kur’an’da geçip geçmediğine de dikkat ediyor. Yaygın olarak kullanılan isimlerden birisi olan Tümay ismi Kur’an’ın hiçbir bölümünde geçmiyor. Ancak ismin anlamının iyi olması ve caiz olması sebebi ile çocuklara koyulamaması gibi olumsuz durum yaşanmamakta ve bu isim çocuğunuza tavsiye edilebilmektedir.