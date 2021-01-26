Tünaydın Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Tünaydın Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Günaydın kelimesi daha çok sabahın ilk ışıklarından öğle saatlerine kadar kullanılan bir selamlama sözüdür. Buna karşın tünaydın hem öğleden sonrası hem de akşam için yaygın bir şekilde kullanılabilir.



TDK'ya Göre Tünaydın Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Tün Aydın - Yanlış



Tünaydın, tıpkı günaydın kelimesi gibi bitişik yazılır. Buna karşın dilimizde birçok esenlik sözü ayrı yazılmaktadır. Örneğin: Hoşça kal - Hoş geldiniz, iyi Günler, İyi Akşamlar.



TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Tünaydın



Tünaydın ile İlgili Örnek Cümleler



1- Öğretmen içeri girince tünaydın dedi. - Doğru

2- Tünaydın Nazan Hanım! - Doğru

2- Hakan arkadaşlarına tün aydın dedikten sonra hemen çalışmaya başladı. - Yanlış