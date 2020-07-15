Tundra İklimi Nedir, Nerelerde Görülür? Tundra İkliminin Özellikleri Nelerdir?

Tundra ikliminin görüldüğü yerler Dünya'nın Kuzey enleminde kalan yerler olarak bilinir.



Tundra İklimi Nedir?



Tundra iklimi Kuzey kutup dairesi ve Güney Amerika'da görülen iklim türlerine denilmektedir. Tundra iklimi kış mevsiminin oldukça uzun ve sert yaz mevsiminin ise serin ve kısa geçtiği iklim türüne denilmektedir. Tundra ikliminde toprak tipi ve bitki örtüsü tipi tek tip olarak gözlemlenir. Zeminin büyük bölümü bataklık ve donmuş olduğu iklim türüne tundra iklimi denilmektedir.



Tundra İklimi Nerelerde Görülür?



Tundra iklimi Dünya'nın Kuzey bölgelerinde görülür. Kutup bölgelerde Tundra iklimine rastlanır. Tundra ikliminin görüldüğü yerler şu şekildedir;

- Sibirya bölgesinin kuzeyi

- Kanada'nın kuzey bölgesi

- Krolla adasının kuzey kıyıları

- Orta kuşakta yer alan yüksek dağlar

- Avrupa kıtasının kuzey kıyıları

- İskandinav yarım adasında



Tundra İkliminin Özellikleri Nelerdir?



- Tundra ikliminin görüldüğü bölgelerde yıllık sıcaklık farkı 60 derecedir.

- Yıldaki en sıcak ay ise 10 dereceyi geçmemektedir.

- Kış mevsiminde sıcaklıklar -30 derece -45 derece arasında değişmektedir.

- Tundra ikliminde yağışlar yıllık 200 ila 250 mm arasında değişir. Ayrıca yağan yağışlar ise kar şeklindedir.

- Toprakta herhangi bir bitki yetişmez. Çünkü toprak yıl boyunca donmuş vaziyette bulunur.

- Yaz mevsiminde ise toprağın donmuş olan kısmının üst tarafı çözülür. Böylece yer yer bataklıklar meydana gelir.

- Tundra ikliminin de bitki örtüsü ise çalı yosunlardan oluşur. Otlar ise tundra bitkilerinden meydana gelir.

- Mevsimde yaşayan kişilerin genel geçim kaynağı tarım olmadığı için genellikle balıkçılık faaliyetleri yaygındır.

- Bölge kış mevsiminde nadir yağış alır. Yağışın büyük bölümü yaz mevsiminde gerçekleşir.

- Tundra ikliminin hakim olduğu bölgelerde genellikle ekonomik faaliyetler sınırlıdır. Buda bu bölgede yaşayan nüfusun az olmasına sebep olmaktadır.

- Güneş ışınlarının geliş açısı çok düşüktür. Buda sıcaklığın fazla olmasını engellemektedir.

- Yağış yağmur şeklinde değil de kar şeklinde yağmaktadır.