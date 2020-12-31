Turan İsminin Anlamı Nedir? Turan Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Turan isminin kökeni Türkçedir. Özellikle oldukça eski ve köklü bir tarihe sahip olduğunu dile getirmek mümkün. Aynı zamanda Türk tarihi açısından gelecek üzerine önemli bir planı bulunan anlamı üzerinden de ifade edilebilir. Bu sebepten dolayı Türklerin çok fazla ilgi gösterdiği güzel isimlerden biridir.



Turan Ne Demek?



İki farklı anlama üzerinden Turan ismi ele alınmakta ve günümüzde erkek çocuklar için kullanılmaktadır.



- Turancıların bütün Türkleri bir araya getirerek kurmayı arzu ettikleri ülke olarak ifade edilir.

- Türklerin Orta Asya'daki en eski yurtlarıdır.



Böylesi büyük ve güçlü anlamları ile beraber aynı zamanda tarihi üzerinden, Turan adı günümüzde en çok sevilen adlardan biridir. Bu sebepten dolayı internet üzerinden de Turan isminin anlamı çok sık araştırılıyor.



Turan İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Merak edilen konular arasında Turan adının Kur'an'da geçip geçmediği öne çıkıyor. İnternet üzerinden birçok kişinin araştırdığı bu bilgi dahilinde Turan ismi Kur'an'da yer almaz. Özellikle köklü bir Türk tarihi ile beraber yüzyıllardır kullanılan Turan ismi, erkek çocukları için verilebilecek en özel adlar içerisinde yer alıyor. Aynı zamanda başka isimler üzerinden de bir araya getirmek mümkün.