‘Türk yükseköğretimine tam puan’

Yükseköğretime kayıtlı öğrenci sayısı bakımından Türkiye’nin, Avrupa’da birinci sırada yer aldığına dikkat çeken YÖK Başkanı Yekta Saraç, “Raporda yükseköğretim sistemimizde yaşanan bu nicel genişlemeye paralel olarak ülkemizin Bologna sürecinde birçok alanda pek çok Avrupa ülkesinden daha iyi performans gösterdiği ortaya konmuştur” dedi.

Saraç, 2018’de 4 alanda 5 tam puan alan yükseköğretim sisteminin 2020’de Dış Kalite Güvencesi ile AKTS Uygulanmasının İzlenmesi, Diploma Eki Uygulanma Düzeyi, Ulusal Yeterlilikler Çerçevelerinin Uygulanma Düzeyi, Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Kayıt Ajansına Kayıtlı Ajansların Sınır Ötesi Kalite Güvencesine Açıklık Düzeyi ve Akademik Hedefler İçin Otomatik Tanıma Düzeyi başlıklı 5 alanda tam puan aldığına dikkat çekti. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin, Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumluluğunun referanslandığını belirten Saraç, “Türk yükseköğretim sisteminin son yıllarda gittikçe geliştiği ve hızlı bir iyileşme sürecinde olduğu artık bizim ifademiz olmaktan çıkarak Bologna Sürecinin Bakanlar Zirvesi’nde de tescillenmiştir. Bu gelişme ciddi bir planlama ve çalışmanın eseridir. Önümüzdeki dönemde yükseköğretim sistemimizin Avrupa yükseköğretim alanında rekabet gücünü artırmak için bazı alanlarda yeni tedbirler alacak ve iyileştirmelerin devamını sağlayacağız” dedi.