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    20.09.2020 - 17:28 |

    Türkiye Altın Madeni Haritası: Türkiye'de Nerelerde Altın Madeni Vardır? Altın Nasıl Çıkartılır?

    Altın, ilk çağlardan beri önemini ve cazibesini koruyan elementlerden biridir. Uzun yıllar ödeme aracı olarak da kullanılan bu metal, takı ve yatırım aracı olarak ön plandadır. Devletler için güvenilir bir ödeme aracı olarak kullanılırken, mücevherat sektöründe de gümüşlü, paladyumlu, bakırlı ve platinli alaşımları yaygın olarak kullanılıyor. Altının nasıl çıkarıldığını ve Türkiye’deki altın madenlerini sizler için derledik.

    Türkiye Altın Madeni Haritası: Türkiye'de Nerelerde Altın Madeni Vardır? Altın Nasıl Çıkartılır?

    Türkiye’de de altın yatakları olmasına rağmen, çıkarılan altın tüketime yetmediği için Türkiye, önemli bir altın ithalatçısıdır. Son 20 yılda Türkiye yıllık 156 ton altın ithal etmektedir. Altın madenlerini genellikle özel ve tüzel kişiler işletiyorlar.

    Türkiye Altın Madeni Haritası (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
    Kaynak: cografyaharita.com



    Altın Nasıl Çıkartılır?

    Altın, magmanın (erimiş kaya) zamanla katmanlaşması sonucunda toprağın belirli katmanları arasında oluşuyor. Dere yataklarında da rüzgâr ve suyun etkisiyle oluşabiliyor. Altın, diğer maddelerin arasında olduğundan ayrıştırma tekniğiyle ortaya çıkarılıyor.

    Madenlerde toprağın ve katmanın kazılması şeklinde altın yatağı bulunuyor. Bazı durumlarda, kepçelerle büyük kaya parçaları koparılıp, mikserlerde öğütülüp, elenerek altın ortaya çıkarılıyor.

    Öğütme sonucunda küçük parçalara ayrılan cevherler, liç tanklarına aktarılıyorlar. Liç tanklarının içinde sodyum siyanür ve hafif oksitleyici çözeltiler bulunuyor. Siyanürlü uygulama sayesinde en küçük altın tanecikleri ortaya çıkarılıyor. Siyanür uygulaması altın kalitesinin düşük olduğu durumlarda kullanılıyor.

    Türkiye'de Nerelerde Altın Madeni vardır?

    Türkiye altın yatakları bakımından dünya altın rezervinin %0,5’ini kapsıyor. Fakat altın tüketimi fazla olduğu için yeteri kadar altın üretilemiyor ve önemli miktarda altın ithal ediliyor. Türkiye’de özel işletme sayısının artması sonucunda 2018 yılında 27.1 ton olan altın üretimi 2019 yılında %40 artarak 38 tona çıkmıştır.

    Türkiye’de faal olan ve işletilen altın madenleri şunlardır;
    1- Artvin; Hot
    2- Balıkesir; Çoraklık, Kubaşlar, Kızıltepe, İvrindi
    3- Çanakkale; Lapseki, Kirazlı, Akbaba
    4- Erzincan; Çöpler
    5- Eskişehir; Kaymaz, Sivrihisar
    6- Fatsa; Altıntepe
    7- Gümüşhane; Mastra, Midi, Mescitli
    8- İzmir; Ovacık, Çukuralan, Efemçukuru, Seferihisar
    9- Kayseri; Himmetdede, Kaş, Öksüt
    10- Konya; İnlice
    11- Manisa; Sart
    12- Niğde; Bolkardağ
    13- Sivas; Bakırtepe
    14- Uşak; Kışladağ (Avrupa’nın en büyük altın madenidir.)

    Çanakkale’de Küçükdere, Madendağ; Ankara’da Gicik; Hatay’da Kisecikköy / Akıllıçay madenleri pasif durumdadır.

     

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