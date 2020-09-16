Türkiye Arpa Üretim Haritası: Arpa Nerelerde Yetişir? İl İl Arpaların En Çok Yetiştirildiği Bölgeler

Arpa tek yıllık bir bitkidir. Uzun gün bitkisi olan arpa değişik uzunluklara da uymaktadır. Tahıllar içerisinde bulunan arpa en çok kardeşlenenlerdendir. Bazı durumlarda 5 ile 8 arası kardeş verildiği görülmüştür. Arpaların başaklarının boyları 8 ile 15 santimetre arasında değişebilir.



(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com



(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com





(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com





Arpa Nerelerde Yetişir?



Arpalar ülkemizin birçok yerinde yetişen bir tahıl türüdür. Çiçekleri kavuz ve kapçık sarmaktadır. Kavuzlu arpalarda bunlar daneye yapışık ve ayrılmazlar. Danelerin genellikle % 10 ile 13 arası kavuzdur. Danenin yapısına bakıldığında %9 protein, %67 karbonhidrat bulunmaktadır.



Buğdaydan sonra en çok ekimi yapılan serin tahıl ürünlerinden birisi de arpadır. Genellikle hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Yem olarak kullanılan arpaların protein oranının yüksek olması istenir. Ayrıca arpa malt sanayilerde de kullanılmaktadır. Mal bira yapımı için gereken bir tahıldır. Bu sayede iki sıralı beyaz arpalardan elde edilmektedir.



Ülkemizde yetişen arpalar genellikle bira için arpalar oluşturur. Eğer gerekli tarım işlemleri yapılır ise daha çok verim alınabilir. Bu sayede ihraç edilebilir. İhraç edilmesi de ülkemize döviz gelmesini sağlamaktadır.



Arpa buğdaydan sonra en çok yetiştirilen tahıldır. Fakat bu ürünler iklimin değişkenliklerinden etkilenmektedir. Yıllık olarak üretim miktarı 6 veya 9 ton aralığında değişebilir. Ülkemizde en çok üretilen yeri ise Konya ve Ankara'dır.



Arpanın İklim ve Toprak isteği



Arpa genellikle çok sıcak ve çok soğuk olmayan nemli bölgelerde yetişmektedir. Sıcaklığın 0 derecenin altına düşmemesi ve 20 derecenin üstüne çıkmamış gerekmektedir. Nem oranı ise %70 olan yerler arpanın yetişmesi için uygundur. Arpaların yetişmesi için en uygun toprak organik olarak zengin, milli, ve nemliliğe uygun topraklardır.



Tahıl Ambarı İç Anadolu Bölgesi



İç Anadolu bölgesi çevresi dağlar ile çevrili olmasından dolayı step iklimi görülmektedir. Bu nedenle iklim doğu kadar sert geçmese de bölgenin doğusuna doğu iklim sertleşir. Yazları sıcak ve yağış miktarı azdır. Bu kuraklıktan dolayı tahıl tarımında nadasa uygulanmaktadır. Böylece tahıl ürünlerinde arpalar en çok Afyon, Kütahya, Uşak ve Denizli illerinde yetişmektedir.