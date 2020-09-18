Türkiye Biber Üretim Haritası: Biber Nerelerde Yetişir? İl İl En Çok Biber Yetiştirilen Bölgeler

Tropik iklimlerde çok yıllık bir bitki olan biber, meyvesi yenen sebzeler arasındadır. Çok farklı şekillerde tüketilebilen sebze olarak görülen biber ülkemiz tüketicileri açısından da oldukça önemli bir yere sahiptir.



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Kaynak: cografyaharita.com



Türkiye’de Biber Üretimi



Tropik iklim sebzesi olmak suretiyle çok yıllık bir bitki olan biber tüketimi taze olarak yapıldığı gibi yemeklerde, kızartmalarda, turşu da, hazır gıdada, dondurulmuş ürünlerde, sos yapımında ve konserve gibi pek çok alanda tüketilmektedir. Ayrıca boya yapımında kullanıldığı gibi acılık veren capsaisin antioksidant maddesi bulunması nedeniyle ilaç sanayi de kullanmaktadır. Ülkemiz 2016 yılında yaklaşık 2500 ton biber üretimi gerçekleştirmiştir. Ülkemizde yetiştirilen biber çeşitleri kısaca bakıldığında;

Sofralık sivri ve çarliston biber

Dolmalık biber

Yağ üretimi açısından kapya biber

Kurutmalık yerel biber

Turşuluk biber

Süs biberi

Macar ve yunan biberi

Şili ve jalapeno biberi



Biber Nerelerde Yetişir?



Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde bulunan ovalarda ihtiyacı karşılayacak kadar biber yetiştirilebilmektedir. Soğuk ve yüksek yaylalar hariç tüm bölgelerde de biber yetiştiriciliği yapılmaktadır. Kış döneminde ise Türkiye’de üretilmek suretiyle ihraç edilen biberlerin büyük bölümünün yetiştiği Demre ilçesinde californiya harikası olarak bilinen, sarı, yeşil, mor ve kırmızı biber, macar çarliston ve dolmalık biberi, yunan çarlistonu ve şili biber türleri üretilmektedir.



İl il En Çok Biber Yetiştirilen Bölgeler



Ülkemizde en çok Akdeniz, ege ve Marmara bölgelerinde yetiştirilmektedir. Akdeniz bölgesinde Antalya’nın demre ilçesi en çok biber yetiştiren ilçe olarak görülmektedir. Ayrıca Marmara bölgesinde Çanakkale kapya biber üretiminde Türkiye’de birinci sıradadır. Biber çeşitleri oldukça farklılık gösterdiğinden kapya salçalık biber üretimi olarak bakıldığında sırasıyla; Çanakkale, Manisa, Adana, Şanlıurfa, Antalya, Bursa, Samsun ülkemiz içerisinde en çok biber yetiştiriciliği yapılan iller arasında gösterilmektedir. Ülkemiz soğuk iklime sahip illeri hariç tüm bölgelerinde biber yetiştirilmektedir.