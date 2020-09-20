Türkiye Bor Madeni Haritası: Bor Madenleri Nerede (Hangi İllerde) Bulunur Ve Kullanım Alanları Nelerdir?

Bor madeni birçok kişinin bilmediği ancak son zamanların en önemli madenleri arasında görülen bir madendir. Kullanım alanı oldukça geniş olan Bor madeni ülkemizde dünya üzerindeki en büyük rezerve sahiptir. Bu sebeple oldukça önemli bir maden olan Bor madeni ülkemizin en büyük zenginliklerinden biri olarak kabul edilmektedir.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com





Bor Nedir? Bor Madeni Neden Önemlidir?



Bor; Periyodik tabloda B simgesiyle gösterilen atom numarası 5, atom ağırlığı ise 10.81 olan metal ametal arası iletken özelliğe sahip bir elementtir. Periyodik tablonun 3A grubunun ilk ve en hafif elementi olarak kabul edilir. Bor madeni çeşitli metal veya ametal elementler ile yaptığı bileşiklerin gösterdiği farklı özelliklerinden dolayı birçok alanda kullanılmasına olanak sağlar. Bor bileşiklerinde metal dışı bileşikler gibi davranırken, saf bor karbon gibi elektrik iletme özelliğine sahiptir. Kristalize bor görünüm olarak elmasa benzer ve neredeyse elmas kadar sert bir elementtir.



Bor Nerelerde Kullanılır?



Bor kullanım alanı oldukça geniş olan bir elementtir. Kullanım alanlarının geniş olması sebebiyle birçok endüstri alanında kullanılmaktadır. Bu da bor madeninin en değerli madenler arasına girmesini sağlar. Bor; pencere, şişe camı, gibi sanayilerde kullanılmaktadır.



Özellikle ısıya dayanıklı cam üretiminde bor madeninden yararlanılır. Bor madeninin cama katıldığında yüzey sertliği ve dayanıklılığı artırdığı kanıtlanmıştır. Aynı zamanda ısıya karşı oldukça dayanıklı ürünler bor sayesinde üretilmektedir.



Bor değişken ölçülerde bitki örtüsünün gelişmesi için de kullanılmaktadır. Birçok bitkinin temel besin maddesi olarak bor madeninden yararlanılır. Meyve ağaçları, üzüm, zeytin, kahve, tütün gibi ağaçlarda bor madeninden yararlanmak oldukça yararlı olur. Sterilizasyon işleminde de yine bordan yararlanmak mümkündür. Aynı zamanda mutfak aletlerinin metal ile kaplanan alanlarında bor kullanımı paslanmayı önleyerek aletlere görünüş güzelliği katar. Seramiği çizilmeye karşı dayanıklı hale getirir. Daha birçok alanda kullanılabilen bor madeninin başlıca kullanım alanları bu şekildedir.



Bor Madeni Türkiye'de Nerelerde Çıkarılır?



Dünya üzerinde %73'lük oranla Bor rezervinde ilk sırada Türkiye yer alır. Önemli Bor yatakları Türkiye'den sonra Amerika, Rusya ve Güney Amerika gelir. Bor madenleri ülkemizde; Eskişehir Kırka, Kütahya Emet, Bursa Kestel ve Balıkesir Bigadiç'te bulunur. Türkiye'de toplam Bor rezervi 3.3 milyon ton olarak belirlenmiştir.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com