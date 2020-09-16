Türkiye Ceviz Üretim Haritası: Ceviz Nerelerde Yetişir? İl İl En Çok Ceviz Yetiştirilen Bölgeler

Ceviz ülkemizde çok fazla tüketilen ve yararı oldukça fazla olan bir besindir. Genellikle kuru yemiş olarak tüketilen ceviz pek çok farklı alanlarda da kullanılmaktadır. Üretimi ülkemizde yapılan cevizin farklı çeşitleri de bulunmaktadır.



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Kaynak: cografyaharita.com



Ceviz Nerelerde Yetişir?



Pek çok farklı alanda kullanılan cevizin kendisi kadar yaprakları da ilaç, boya maddesi olarak kullanılmaktadır. Cevizin içi en çok tatlı sektöründe kullanılır. Cevizin besin değeri çok yüksektir ve insan sağlığı açısından çok fazla yararı bulunmaktadır. Bu nedenle üretimi de oldukça önemlidir.



Ceviz yapısı itibari ile ülkemizde birçok yerde yetişebilen bir besindir. Ülkemizde bulunan bütün bölgelerin iklim şartlarına uyum sağlayabilecek ceviz çeşitleri bulunmaktadır. Cevizlerin iklimlere uygun bir şekilde seçilip özenli bir şekilde yetiştirilmesi halinde birçok yerde kolaylıkla yetiştirilebilir.



İl İl En Çok Ceviz Yetiştirilen Bölgeler?



Ceviz kuvvetli bir besin kaynağıdır. Doktorların en çok önerdiği ve sıklıkla tüketilmesi gerektiği bir besindir. Özellikle şeker hastaları gibi pek çok hastaların ceviz tüketmesi önerilmektedir. Cevizin birçok faydasının bulunması sebebiyle günde en az 3 veya 4 adet tüketilmesi önerilir. Ayrıca şeker hastalığının yanı sıra tansiyon hastalarına da iyi geldiği bilinmektedir. Diyet yapan kişilere ceviz tüketilmesi diyetisyenler tarafından önerilmektedir.



Cevizin en büyük faydası hafıza gelişimine iyi gelmesidir. Özellikle küçük yaştaki çocukların sıklıkla ceviz tüketilmesi önerilmektedir. Birçok yararının olmasından dolayı üretimi de çok önemlidir. Ülkemizde ceviz üretimi pek çok yerde yapılır. Genel olarak bakıldığında cevizin en fazla yetiştirildiği bölge Kahramanmaraş ilimizdir. Kahramanmaraş ilinde yılda yaklaşık olarak minimum 25 ton ile 30 ton arasında ceviz yetiştirilmekte ve toplanmaktadır.



Buna bağlı olarak Kahramanmaraş ili dışında farklı yerlerde de ceviz yetiştirilebilir. Ceviz yetiştirilir iken cevizin yetiştirileceği bölgenin iklimine göre ceviz çeşidi tercih edilmelidir. Bunun dışında bakımına özen gösterilmelidir. Bu şartların sağlanması halinde ülkemizin pek çok yerinde ceviz yetiştirmek mümkündür.