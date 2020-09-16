Türkiye Dilsiz Haritaları: Akarsular, Göller, Dağlar, Ova Ve Platolar, Yer Şekilleri

Türkiye'nin yeryüzü şekillerinin çeşitlilik arz etmesi ülkede üç farklı mevsimin yaşanmasında etkilidir. Yüksekliğin arttığı bölgelerde Karasal İklim hakimken, ülkenin genelinde Akdeniz iklimi hakimdir.

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Kaynak: cografyaharita.com





Türkiye'deki Akarsu ve Göller



Türkiye, göl bakımından zengin değildir. Bunun en büyük nedeni ortalama yüksekliğinin 1141. metre olmasıdır. Ülkenin en büyük gölleri sırasıyla Van Gölü, Tuz Gölü ve Beyşehir Gölüdür. En fazla göle sahip olan bölgeler ise Marmara ve İç Anadolu Bölgesidir. Türkiye'nin tuz ihtiyacının %50'si Tuz Gölünden karşılanır.



1.335 kilometre uzunluğunda olan Kızılırmak, Türkiye'nin en uzun nehridir. Nehir taşımacılığı için elverişli olmayan Kızılırmak toplam üç koldan oluşur. Diğer önemli akarsuları arasında, Fırat, Dicle, Yeşilırmak, Aras ve Sakarya Nehridir.

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Kaynak: cografyaharita.com





Türkiye'deki Dağlar:



Kıvrımlı, Kırıklı ve volkanik dağlar Türkiye'nin geneline yayılmıştır. 5.137 metrelik rakımıyla Ağrı Dağı, Türkiye'nin en yüksek dağıdır. Strato-volkan türündeki dağında son püskürme faaliyeti 1840 yılında gerçekleşmiştir. Dünyadaki sayılı ölmüş yanardağlardan biri olan Ağrı Dağı, ülkenin turizmine de büyük katkı sağlar.



Hem vadi buzulu hem de dağ özellikleri taşıyan Uludoruk, Hakkari'de yer alıyor. 4.135 metre yüksekliğindeki dağ turizme açıktır. Dağ sporları için de kullanılan Uludoruk'un zirvesine defalarca çıkılmıştır. Türkiye'nin diğer önemli ve yüksek dağları sırasıyla, Kaçkar Dağı, Süphan Dağı, Erciyes Dağı ve Tendürek Dağıdır.

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Kaynak: cografyaharita.com





Türkiye'deki Ova ve Platolar



Türkiye'deki ovaların büyük çoğunluğu alüvyon toprak taşıması ile meydana gelmiştir. İç Anadolu Bölgesindeki ortalama yükseklik çok düşüktür ve Türkiye'nin en büyük ovalarından 10'u bu bölgede yer alır. Alanı 1.650 kilometrekare olan Muş Ovası tarım ve hayvancılık alanında kullanılır. Yükseltisi 1700 - 2000 metre aralığında olan Erzurum - Kars platosu Türkiye'nin yüksek platosudur. Diğer yüksek platolara örnek olarak Yazlıkaya, Taşeli ve Çatalca platosu gösterilebilir.

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Kaynak: cografyaharita.com