Türkiye Genç Volkanik Araziler Haritası: Volkanik Arazilerin Görüldüğü Yerler Ve Özellikleri

Günümüzden yaklaşım 20 milyon yıl önce oluşmuş volkanik araziler tersiyer başlarından tarihi çağlara kadar belirli dönemler ile devam etmiş volkanizma sonucunda pek çok volkanik malzeme yüzeye yayılmıştır. Günümüzde ise 1000 metreden daha kalın volkanik bir kabuk eklenmiştir.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com





Volkanik Arazilerin Görüldüğü Yerler



Ülkemizde 7 farklı bölge bulunmaktadır. Bu bölgelerin pek çok farklı özellikleri bulunur. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi yüksekliği ve dağlık bölgeleri ile bilinmektedir. Doğu Anadolu'nun yüksek olmasının pek çok sebebi bulunur. Bu sebeplerden birisi de kalın volkanik örtünün var olmasıdır. Oluşan bu volkanik dağlar çok yüksektir. Bunlar ülkemizin en yüksek dağlarını oluşturmaktadır.



Tarihi zamanlara ulaşan volkanik etkinlikler Erciyes ve Nemrut volkanında gerçekleşmiş olmasına karşın günümüzde aktif bir volkan bulunmamaktadır. Fakat pek çok bilim adamı tarafından açıklanan bilgilere göre yanardağların tamamen sönmüş olduğunun kabul etmenin son derece yanlış olduğu bildirilmektedir. Bilinen bazı yanardağlardan günümüzde hala gaz ve buhar çıkışları gözlemlenmektedir. Ülkemizde bulunan yanardağlar şunlardır:



- Acıgöl, Ağrı Dağı, Akyarlar, Erciyes Dağı, Girekol, Göllü Dağ, Hasan Dağı, Karaca Dağ, Karadağ, Karapınar, Karapınar Düzlüğü, Erzurum Kars Platosu, Kula tepeleri, Nemrut Dağı, Süphan Dağı, Tendürek Dağı



Ege Bölgesi Volkanları



Ege Bölgesinde bulunan volkanik dağlar Biga Dağları, Dumanlıdağ ve Yunt Dağıdır. Ülkemizde bulunan en genç volkanik dağ ise Manisa'da yer alan Kula Volkanlarıdır.



İç Anadolu Bölgesi Volkanları



İç Anadolu'nun güney ve güneydoğusunda genç volkanik alanlar oldukça yaygındır. Toros Dağlarının yükselmesi sırasında oluşmuştur. Burada bulunan volkanik dağlar Erciyes, Melendiz ve Hasandağıdır.



Doğu Anadolu Bölgesi Volkanları



Doğu Anadolu Bölgesi ülkemizde bulunan volkanların en geniş yer kapladığı bölgedir. Doğu Anadolu'da volkanik dağlar ülkemizde bulunan en yüksek dağlardır. Bunlardan biri olan Büyük Ağrı Dağı ve güneydoğusunda bulunan Küçük Ağrı Dağları ortak bir tabana sahip olan iki farklı dağdır. Bu bölgede bulunan ve en riskli volkanik dağ kabul edilen Nemrut Dağı dışında Süphan Dağı da yer almaktadır.