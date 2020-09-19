Türkiye Greyfurt Üretim Haritası: Greyfurt Nerelerde Yetişir? İl İl En Çok Greyfurt Yetiştirilen Bölgeler

Greyfurt diğer öğrencilere oranla daha ekşi ve hafif acı tadı ile subtropikal bir narenciye çeşididir. İlk olarak Batı Hint Adaları ve Barbados'ta yetiştirilen greyfurt daha sonraki yıllarda neredeyse tüm dünyada yetiştirilmeye başlanmıştır. Greyfurtun en yaygın olarak yetiştirildiği ülkeler Çin ve Amerika Birleşik Devletleri olarak görülmektedir.



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Kaynak: cografyaharita.com



Greyfurt Nedir?



Narenciye çeşitleri arasında yer alan greyfurt en çok tüketilen narenciyeler arasında yer alır. Diğer narenciyeler oranla daha ekşi bir tadı bulunan greyfurt hafif sarı kalın bir kabukla kaplıdır. İç kısmı portakala benzeyen ancak daha sulu ve daha kırmızı bir renk olan greyfurt çekirdeksiz bir meyvedir.



Özellikle bağışıklığı güçlendirme özelliğinden dolayı greyfurt en çok tercih edilen meyveler arasında yer alır. C vitamini deposu olan greyfurt faydaları saymakla bitmeyecek kadar yararlı bir meyvedir. Kalori oranı oldukça düşük olan greyfurt, lif oranı olarak zengin bir meyvedir. A, C ve V vitaminlerini bolca barındırır. Bu sebeple tüketilmesi uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir.



Türkiye'de Üretim Haritası Greyfurt Nerelerde Yetiştirilir?



Anavatanı Güney Doğu Asya kıyıları olan bir turunçgil çeşididir 19. Yüzyılda ABD'de yetiştirilmeye başlayan greyfurt hızla tüm dünyaya yayılmıştır. Genel olarak ılıman bir iklim arayan greyfurt 40 derece kuzey ve 40 derece güney enlemleri arasında yetiştiriciliği yapılan bir meyvedir. Kullanım alanı oldukça geniş olan greyfurt gıda sektörü için üretildiği gibi, yapraklarından çiçeklerinden ve kabuklarından da ayrıca kozmetik sektöründe yararlanılmaktadır.



Türkiye'de bulunan narenciyeler içerisinde yetiştirilmekte olan greyfurt ancak narenciyelerin %6.2’si kadar üretimi sağlanır. Türkiye'de narenciye üretiminin %95'i Ege ve Akdeniz kıyılarında yetiştirilir. En çok %72 oranla Çukurova bölgesinde üretilen narenciye, greyfurtun %96'sı da Çukurova Bölgesi'nde yetiştirilir.



Türkiye'de İllere Göre Greyfurt Üretimi



2013 verilerine göre il il greyfurt üretimi

Adana 170.414 ton

Hatay 25126 ton

Mersin 23320 ton

Antalya 5714 ton

Muğla 3621 ton olarak sıralanmıştır.

Tablodan da görüldüğü gibi greyfurt üretiminde Akdeniz Bölgesi 1. Sırada yer almaktadır. Bu bölgeyi Ege Bölgesi izler.