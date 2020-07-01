Türkiye Hangi Kıtada, Dünyanın Hangi Bölgesinde Bulunuyor?

Türkiye'nin hangi kıtada yer aldığı ve dünyanın hangi bölgesinde bulunduğu noktasında halk arasındaki bilgi oldukça azdır. Hatta bu konuda bilinen çok fazla yanlış bilginin olduğunu da söylemek mümkündür. Bu doğrultuda Türkiye'nin yer aldığı konumu detaylı şekilde öğrenebilir ve buna göre farklı yerlerde kullanabilirsiniz.



Türkiye Hangi Kıtada Bulunuyor?



Türkiye Asya Kıtasında yer alan bir ülkedir. Özellikle jeopolitik açıdan doğu ve batıyı birleştiren ortak bir köprü oluşturmuş durumdadır. Daha detaylı anlatmak gerekirse ülkenin büyük bir kısmı Asya Kıtasında yer alır. Trakya kısmına bakılacak olduğunda ise Avrupa Kıtasında yer aldığını söylemek mümkün. Bu sebepten dolayı Türkiye iki kıtada toprağı bulunan ender ülkeler arasında yer almaktadır.



İstanbul ve Çanakkale boğazları ile beraber Türkiye Asya ile Avrupa kıtasını birbirinden ayırmaktadır. Böylece bu iki boğaz geçiş noktasında önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Matematiksel konum olarak ele alındığı zaman Türkiye Kuzey paralel olarak (36-42) Doğu meridyenleri olarak (26-45) arasında yer aldığını söylemek mümkün.



Türkiye topraklarının büyük bir kısmı Asya Kıtası'nda yer alırken bu bölüm Anadolu olarak da geçmektedir. Diğer taraftan İstanbul ötesinde kalan Trakya Avrupa Kıtasında yer almaktadır. Böylece Asya ile Avrupa'yı birleştiren ve her iki kıta içerisinde yer alan en önemli ülkedir.



Rakamsal olarak ele alındığında ise yaklaşık Türkiye'nin %97’si Asya Kıtasında yer alır. Geriye kalan %3 ise Avrupa Kıtasında bulunmaktadır. İki kıta İstanbul Boğazı üzerinden 3 asma köprü ve 1 yer altı tüneli eşliğinde birbirine bağlanır.