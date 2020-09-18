Türkiye Havuç Üretim Haritası: Havuç Nerelerde Yetişir? İl İl En Çok Havuç Yetiştirilen Bölgeler

Muhteşem bir vitamin deposu olan havuç tüm dünya ülkelerinde hemen hemen her mevsimde tüketilebilmektedir.



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Kaynak: cografyaharita.com



Havuç Nerelerde Yetişir?



Havuç, vitamin A bakımından oldukça yüksek içeriğe sahip olan ve özellikle göz sağlığında tüketilmesi büyük önem taşıyan bir sebzedir. Kısa gün ile serin iklimlerin bitkisi olan havuç, özellikle çimlenme sonrası erken dönemde soğuk havalara karşı oldukça dayanıklıdır. Ilıman iklime sahip olan bölgelerde ise havuç kış ayları yetiştirilmektedir. Yani havuç yetiştiriciliğinde sıcaklığın önem çok büyüktür. Ayrıca havuç yetişme zamanında düşük sıcaklık olursa bitkinin çiçek oluşturmasına neden olması ile verim kaybı görülür ve havuç renginde de biraz açılmalar meydana gelmektedir.



Yüksek sıcaklıklara sahip havalarda ise havucun şekil ve renginin değişmekte olduğu görülmektedir. En verimli olan uygun sıcaklık 15 ile 20 derece arasıdır. Havuç yetiştiriciliği günümüz koşullarında genel olarak çok önemli olmaktadır. Çünkü havuç tüketimi oldukça fazladır. Havuç yetiştiriciliğinde ayrıca yağış ile neminde büyük rolü vardır.



Sürekli yağış olan bölgelerde üretim zorlaşmakta ve verim düşmektedir. Ayrıca havuç derin, gevşek ve organik maddeler bakımından zengin olan yerlerde en iyi sonuçlar verir. Toprak olarak ise uygun olan oranda kireç ihtiva eden toprakta kumlu-tınlı ya da tınlı-kumlu toprakta en iyi sonuç vermektedir.



İl İl En Çok Havuç Yetiştirilen Bölgeler Nerelerdir?



Günümüzde havuç yetiştirilen bölgeler arasında en çok Akdeniz Bölgesi yer almaktadır. Antalya, Hatay ve Mersin bu iller arasında bulunmaktadır. Yaz aylarının sıcak ve kurak, kış aylarının ise ılık ve yağışlı geçtiği Akdeniz ikliminde yıllık sıcaklık 18°C civarındadır.



Ege Bölgesinde ise havuç daha sık İzmir, Aydın, Manisa gibi illerde yetişmektedir. Bu bölgelerde don olayı nadiren görülmektedir. Güney Marmara Bölgesine bakıldığında ise kış ayları ılık, yaz ayları sıcak geçmektedir. Bu durum ise genel olarak havuç yetiştirilmesinde oldukça uygun olmaktadır.