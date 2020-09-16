Türkiye İklim Bölgeleri Haritası: Türkiye'de Bölgeleri Nerelerdir, Özellikleri Nelerdir?

Ülkemizde ve dünyada farklı iklim türleri görülmektedir. İklim tipleri sıcak, soğuk ve ılıman iklim olarak genellenir. Ancak bu iklim tipleri de kendi içerisinde dallara ayrılmaktadır. Bölgedeki yağış miktarı, sıcaklık ortalaması gibi faktörler iklim tiplerinin belirlenmesinde etkilidir.

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Kaynak: cografyaharita.com





1. İklim Türleri Nelerdir?



Sıcak iklim türleri şu şekildedir:

Ekvatoral İklim

Çöl İklimi

Muson İklimi

Tropikal İklim

Soğuk iklim türler şu şekildedir:

Yüksek Dağ İklimi

Tundra İklim

Kutup İklimi

Ilıman iklim türleri ise şu şekildedir:

Step İklim

Akdeniz İklimi

Karasal İklim

Okyanusal İklim



2. Türkiye'deki İklim Tipleri



Ülkemiz sıcak ve ılıman iklim kuşakları arasında yer alan bir coğrafi konumdadır. Bu sebeple soğuk iklim türlerine ülkemizde rastlanmaz. Denizin etkisiyle kıyı bölgelerde ılıman iklim; dağların yükseliği ve uzanış şekliyle iç kısımlarda karasal iklim özelliklerine rastlanmaktadır.



Ülkemizdeki iklim türleri şu şekilde listelenebilir:

Karasal İklim; Trakya İklimi, İç Anadolu Karasal İklimi, Güneydoğu Anadolu Karasal İklimi ve Doğu Anadolu Karasal İklimi

Akdeniz İklimi

Karadeniz İklimi

Marmara İklimi (Geçiş İklimi)



3. Türkiye'deki İklim Türlerinin Özellikleri

İç Anadolu karasal ikliminde kışlar soğuk ve yazlar sıcak geçer. Sıcaklık Ocak ayında Doğal bitki örtüsü bozkır ve meşedir. Yıllık sıcaklık ortalaması 10,8 derecedir.

Doğu Anadolu karasal ikliminde kışlar uzun ve soğuk, yazlar serin ve kısa geçer. Doğal bitki örtüsü orman, bozkır ve alpin çayırlardır. Yıllık sıcaklık ortalaması 10,2 derecedir.

Güneydoğu Anadolu karasal ikliminde kışlar çok az soğuktur ve yazlar çok sıcaktır. Doğal bitki örtüsü çalı ve bozkırdır. Yıllık sıcaklık ortalaması 16,4 derecedir.

Trakya karasal ikliminde yazlar sıcak, kışlar soğuktur. Doğal bitki örtüsü antropojen bozkır ve kurak ormandır. Yıllık sıcaklık ortalaması 13,2 derecedir.

Akdeniz ikliminde kışlar ılık ve yağışlı, yazlar sıcak ve kuraktır. Doğal bitki örtüsü maki, kızılçam, sedir ve köknar ağacıdır. Turunçgiller için uygun bir iklim tipidir. Yıllık sıcaklık ortalaması 16,3 derecedir.

Karadeniz iklimi yazlar serindir. Kışlar kıyı kesimde ılık yükseklerde soğuk ve karlıdır. Kuraklık görülmez. Bitki örtüsü orman ve iğne yapraklılardır. Yıllık sıcaklık ortalaması 13 derecedir.

Marmara iklimi Akdeniz ve Karadeniz iklimlerinin bazı ortak özelliklerine sahip olduğu için geçiş iklimidir. Bitki örtüsünde alçaklarda Akdeniz iklimindeki bitkilere, yüksek kesimlerde de Karadeniz iklimindeki bitkilere rastlanmaktadır. Yıllık sıcaklık ortalaması 14 derecedir.