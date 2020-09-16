BİST1.1110.36EURO8.880.06USD7.490.04ALTIN470.840.01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Türkiye İklim Bölgeleri Haritası: Türkiye'de Bölgeleri Nerelerdir, Özellikleri Nelerdir?
    ABONE OL
    16.09.2020 - 02:21 |

    Türkiye İklim Bölgeleri Haritası: Türkiye'de Bölgeleri Nerelerdir, Özellikleri Nelerdir?

    Bir bölgenin uzun süre gözlemlenmesiyle elde edilen meteorolojik olaylara iklim denir. İklim, hava durumundan farklı bir kavramdır. Hava durumu günlük ve anlık değişiklikleri ifade ederken iklim çok uzun yıllar baz alınarak belirtilen hava şartlarını açıklamaktadır. Minimum 30 yıllık gözlemlere göre iklim oluşumdan bahsedilebilir. Denize uzaklık, enlem, rüzgar, yer şekilleri, kalıcı kar sınırı ve yükselti gibi etkenler iklim özelliklerini etkilemektedir. İşte, iklim türlerine ait bilinmesi gerekenler.

    Türkiye İklim Bölgeleri Haritası: Türkiye'de Bölgeleri Nerelerdir, Özellikleri Nelerdir?

    Ülkemizde ve dünyada farklı iklim türleri görülmektedir. İklim tipleri sıcak, soğuk ve ılıman iklim olarak genellenir. Ancak bu iklim tipleri de kendi içerisinde dallara ayrılmaktadır. Bölgedeki yağış miktarı, sıcaklık ortalaması gibi faktörler iklim tiplerinin belirlenmesinde etkilidir.

    Türkiye İklim Bölgeleri Haritası (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
    Kaynak: cografyaharita.com



    1. İklim Türleri Nelerdir?

    Sıcak iklim türleri şu şekildedir:

    Ekvatoral İklim

    Çöl İklimi

    Muson İklimi

    Tropikal İklim

    Soğuk iklim türler şu şekildedir:

    Yüksek Dağ İklimi

    Tundra İklim

    Kutup İklimi

    Ilıman iklim türleri ise şu şekildedir:

    Step İklim

    Akdeniz İklimi

    Karasal İklim

    Okyanusal İklim

    2. Türkiye'deki İklim Tipleri

    Ülkemiz sıcak ve ılıman iklim kuşakları arasında yer alan bir coğrafi konumdadır. Bu sebeple soğuk iklim türlerine ülkemizde rastlanmaz. Denizin etkisiyle kıyı bölgelerde ılıman iklim; dağların yükseliği ve uzanış şekliyle iç kısımlarda karasal iklim özelliklerine rastlanmaktadır.

    Ülkemizdeki iklim türleri şu şekilde listelenebilir:

    Karasal İklim; Trakya İklimi, İç Anadolu Karasal İklimi, Güneydoğu Anadolu Karasal İklimi ve Doğu Anadolu Karasal İklimi

    Akdeniz İklimi

    Karadeniz İklimi

    Marmara İklimi (Geçiş İklimi)

    3. Türkiye'deki İklim Türlerinin Özellikleri

    İç Anadolu karasal ikliminde kışlar soğuk ve yazlar sıcak geçer. Sıcaklık Ocak ayında Doğal bitki örtüsü bozkır ve meşedir. Yıllık sıcaklık ortalaması 10,8 derecedir.

    Doğu Anadolu karasal ikliminde kışlar uzun ve soğuk, yazlar serin ve kısa geçer. Doğal bitki örtüsü orman, bozkır ve alpin çayırlardır. Yıllık sıcaklık ortalaması 10,2 derecedir.

    Güneydoğu Anadolu karasal ikliminde kışlar çok az soğuktur ve yazlar çok sıcaktır. Doğal bitki örtüsü çalı ve bozkırdır. Yıllık sıcaklık ortalaması 16,4 derecedir.

    Trakya karasal ikliminde yazlar sıcak, kışlar soğuktur. Doğal bitki örtüsü antropojen bozkır ve kurak ormandır. Yıllık sıcaklık ortalaması 13,2 derecedir.

    Akdeniz ikliminde kışlar ılık ve yağışlı, yazlar sıcak ve kuraktır. Doğal bitki örtüsü maki, kızılçam, sedir ve köknar ağacıdır. Turunçgiller için uygun bir iklim tipidir. Yıllık sıcaklık ortalaması 16,3 derecedir.

    Karadeniz iklimi yazlar serindir. Kışlar kıyı kesimde ılık yükseklerde soğuk ve karlıdır. Kuraklık görülmez. Bitki örtüsü orman ve iğne yapraklılardır. Yıllık sıcaklık ortalaması 13 derecedir.

    Marmara iklimi Akdeniz ve Karadeniz iklimlerinin bazı ortak özelliklerine sahip olduğu için geçiş iklimidir. Bitki örtüsünde alçaklarda Akdeniz iklimindeki bitkilere, yüksek kesimlerde de Karadeniz iklimindeki bitkilere rastlanmaktadır. Yıllık sıcaklık ortalaması 14 derecedir.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yangında dumanların arasında kalan yavru köpek kurtarıldı

    Yangında dumanların arasında kalan yavru köpek kurtarıldı

    Para ödenmez, cezası 2 bin 809 lira..

    Para ödenmez, cezası 2 bin 809 lira..

    Doğu Akdeniz'de olan bitenin perde arkası!

    Doğu Akdeniz'de olan bitenin perde arkası!

    'Küfür etme' dediği kişi tarafından bıçaklandı

    'Küfür etme' dediği kişi tarafından bıçaklandı

    Sıradaki Haber