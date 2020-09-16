Türkiye Kestane Üretim Haritası: Kestane Nerelerde Yetişir? İl İl En Çok Kestane Yetiştirilen Bölgeler

Kestanenin yetiştirilebilmesi için mutlaka uygun şartların sağlanmış olması gerekir. Bu nedenle ülkemizde kestane kısıtlı bölgelerde yetiştirilmektedir. Kış mevsiminde bazen sıcak bir şekilde dışarıdan alınan kestaneler çoğu zaman evlerde de kolaylıkla pişirilmektedir.



Türkiye'de kestane Yetiştiriciliği



Kestane toplumumuzda çok sık tüketilmektedir. Özellikle kış aylarının vazgeçilmezi olan kestane hem sağlığa olan yararı hem de lezzetli olması sebebiyle çok sık tercih edilir. Kestaneler ülkemizin belirli bölgelerinde de yetiştirilir. Kestane ağaçlarının yetiştirileceği iklim koşulları ılıman iklime sahip olması gerekmektedir. Kestane ağaçları nemi sever. Bunun yanında kestane ağaçları nem ile birlikte sıcağı da çok sevmektedir. Güneşli alanları seven kestane ağaçlarının 1000 ile 2000 metreye kadar boyları bulunmaktadır.



Kestane ağaçlarının yetiştirilmesi için elverişli iklim tipi ılıman iklimdir. Akdeniz ikliminde yetiştirilen kestaneler nem ve sıcağı severler. Bu sebeple ülkemizde kestane yetiştiriciliğe en uygun bölge Ege bölgesidir. Ülkemizdeki kestane ihtiyacının büyük bölümü Ege bölgesinden karşılanmaktadır. Ayrıca kestane ağaçlarının yetiştirilebilmesi için uygun hava koşullarının dışında uygun toprak cinsinin de var olması gerekmektedir. Ege bölgesi kestane yetiştirilebilmesi için uygun toprak cinsine sahiptir.



İl İl En Çok Kestane Yetiştirilen Bölgeler



Kestane ağaçlarının yetiştirilmesinde en uygun bölge Ege Bölgesidir. Ege Bölgesi hem ılıman iklime sahip, hem de nemli bir bölgedir. Bu nedenle kestane yetiştirilmesi için en uygun bölgedir. Ege Bölgesinde kestane yetiştirmek için uygun olan yer ise Aydın ilidir. Aydın ili ilk sırada yer almaktadır. Bunun en büyük sebebi ise kestane ağaçlarının nemli ortamları sevmesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca Aydın ilinde nemin arttığı dönemlerde kestanenin yetişebilmesi için oldukça uygun koşullar sağlanmaktadır.



Kestane yetiştirilebilmesi için uygun ortamların sağlanabildiği Ege bölgesi ülkemizde en çok kestane yetiştirilen bölgedir. Yaklaşık olarak ülkemizde yetişen kestanelerin Yüzde yetmiş gibi oranı burada yetiştirilmektedir.