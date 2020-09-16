Türkiye Kiraz Üretim Haritası: Kiraz Nerelerde Yetişir? İl İl En Çok Kiraz Yetiştirilen Bölgeler

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Kaynak: cografyaharita.com



Kiraz Nerelerde Yetişir?



Kiraz ağaçları genelde büyüme sezonunda sıcaklık isterlerken kış mevsiminde ise belirli bir süre dinlenme yağmur olmadan çiçeklenme ve hasat dönemini sevmektedir. Kiraz meyvesinde, çiçeklenme süresi boyunca yağan yağmurlar meyvenin çatlamasına sebep olmaktadır. Kiraz ılıman iklimin meyve çeşitleri arasında soğuklama gereği bakımından orta sıralarda konumlandırılmaktadır.



Kiraz yetiştiriciliğinde, kış soğukları eğer -20 santigrat derece altına düşerse kiraz yetiştiriciliği önerilmemektedir. Ayrıca kiraz yetiştiriciliğinde aşırı yaz sıcakları da istenilmemektedir. Çünkü çift oluşumuna sebep olur ve ikiz meyve oluşumuna teşvik etmektedir. Kiraz yetiştiriciliği rakımı yüksek yerleri daha çok isterler. Yani çok verimli ve havalandırmaya elverişli olan yaz aylarında devamlı olarak sulanabilen topraklar da kiraz yetiştiriciliği için uygun olmaktadır.



Günümüzde gelişme, meyve kalitesi, meyve iriliği ve meyve dökümleri engellenmesi bakımından kirazlar yaz aylarında düzenli olarak su isterler. Kuru olan topraklarda kiraz meyveleri genelde küçük kalır ve kiraz meyvesinin kabukla çekirdek oranı artar.



İl İl En Çok Kiraz Yetiştirilen Bölgeler



Kiraz günümüzde tüm ülke genelinde yetiştirilmektedir. Son yıllarda özellikle Isparta, Manisa, Afyon, İzmir ve Bursa illeri ile ilçelerinde kiraz yetiştiriciliği temel geçim kaynağı olarak gelişen bir faaliyettir.



Isparta ilinde Uluborlu ve Barla bölgelerinde, Afyon ilinde Sultandağı ilçesinde yetiştirilen ve nerdeyse hepsi yurt dışına ihraç edilmekte olan kirazlar, dünya genelinde isim yapmıştır.



Kiraz yetiştiriciliği ülkemizin Marmara, Orta Anadolu ve Göller Bölgesinde ve İç Ege bölgelerinde oldukça yoğunlaşmıştır. Günümüzde kiraz yetiştiriciliğinin fazla olduğu iller sıra ile: ,7 ile İzmir, %8,8 ile Amasya, 8,1 ile Manisa, 6,3 ile Afyon, 6,1 ile Isparta, 5,4 ile Konya, 4,8 ile Bursa, 3,8 ile Sakarya ve 3,2 ile Kocaeli şeklindedir. Ayrıca Kiraz yetiştiriciliği olarak ülkemizde Afyonkarahisar ili Sultandağı İle Çay ilçeleri ve Konya Ereğli yöresi de oldukça meşhurdur.