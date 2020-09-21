Türkiye Konteyner Taşımacılığı Haritası: Konteyner Taşımacılığı Nedir, Nasıl Yapılır?

Dünyanın her yerinde konteyner taşımacılığı büyük bir öneme sahiptir. Daha fazla ürünü daha kullanışlı ve avantajlı bir şekilde taşıma imkanı verir. Özellikle uluslararası çapta İthalat ve ihracat konusunda çok büyük bir önemi vardır. Önemli ve büyük çaplı yük gemileri uluslararası sularda konteyner üzerinden birçok farklı ürünü küresel olarak taşımaktadır.

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Kaynak: cografyaharita.com





Konteyner Taşımacılığı Nedir?



Dikdörtgen bir kutu şekline sahip olan konteynırlar, yük taşımacılığı konusunda kullanılan yapılardır. Özellikle standartlara uygun olarak üretimi gerçekleştirilen konteyner çeşitleri, yaklaşık olarak 10 veya 15 yıl boyunca taşıma olanağı sağlamaktadır. Bu kutular doldurma ve boşaltma işlemleri esnasında, yaşanacak zorluğu minimum seviyeye çeker. Ayrıca taşımacılık dışında birçok farklı alanda konteyner kullanılmaktadır. Bu yüzden dünyanın farklı ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir potansiyel teşkil ediyor.



Konteyner Taşımacılığı Nasıl Yapılır?



Farklı ulaşım araçlarına yerleştirilen konteynerler, uluslararası çapta taşımacılık imkanı vermektedir. Bunlar içerisinde kargo uçakları, trenler, karayolu üzerinden tır taşımacılığı gibi olanaklar ön plana çıkıyor. Ancak öncelikle ve en çok kullanılan alan ise denizyolu taşımacılığıdır. Özellikle yaklaşık olarak taşımacılığın %80 kadarı deniz yolu üzerinden uluslararası sularda gerçekleşir. Bu doğrultuda beraberinde birçok avantaj getirdiğini söylemek mümkündür.



- Tek seferde büyük bir yükün taşınmasına imkan verir.

- Aynı zamanda yüksek bir güvenlik önlemi sağlar.

- Uluslararası taşımacılık konusunda maliyetleri düşürür.

- Dünyanın önemli bir kısmı sular ile kaplı olduğu için kolayca farklı ülkelere ulaşım imkanı verir



Bütün bu avantajları ile beraber günümüzde konteyner taşımacılığı yoğun olarak gerçekleşmektedir.



Konteyner Kullanım Alanları



En başta konteyner yük taşımacılığı konusunda öne çıkar. Aynı zamanda alternatif olarak günümüzde ev şeklinde de kullanılmaktadır. Küçük evler olarak adlandırılan bu konteyner çeşitleri, özel olarak işlemden geçmekte ve hazırlanmaktadır. Aynı zamanda şantiye alanında çalışanların konaklamasına imkan verir. Bekçi kulübesi veya atık depolama gibi şekiller üzerinden de kullanılır.