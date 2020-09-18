Türkiye Mandalina Üretim Haritası: Mandalina Nerelerde Yetişir? İl İl En Çok Mandalina Yetiştirilen Bölgeler

Mandalina, daha çok ılıman iklime sahip bölgelerde yetişmektedir. Akdeniz, ılıman iklime sahip bölge olduğu için Türkiye’de mandalina üretim merkezidir. Akdeniz dışında, Ege Bölgesi’nin kıyı kesimleri ve Karadeniz Bölgesi’nin bazı kesimlerinde de mandalina üretimi yapılıyor.

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Kaynak: cografyaharita.com



Mandalina Nerelerde Yetişir?



Mandalina da diğer turunçgiller gibi sıcağı sever. Ancak satsuma (Rize Mandalinası) soğuğa karşı dirençlidir. Bu meyvenin yetiştirildiği ortamlarda sıcaklığın -3, -4 derecelerin altına düşmemesi gerekiyor. Bu derecenin altını ısı düşerse mandalina ağaçları donup, ölebilir. Mandalina ağaçları azami 45 dereceye kadar dayanabilirler.



Mandalina ağaçları bol humuslu, derin, süzek (suyu iyi akıntılı olan), kumlu-tınlı, tınlı veya killi-tınlı topraklarda yetişirler. Ağaç kökleri derine indiği için, ağır topraklarda yetiştirilmez. Ağaçlar topraktaki kireç oranına aşırı duyarlı oldukları için toprak pH’sı 5,5-6 olmasına dikkat etmelisiniz.



Akdeniz Bölgesi, ılıman iklime sahip olduğu için mandalina üretimi için idealdir. Türkiye’de en çok bu bölgede mandalina yetiştirilir. Akdeniz dışında, Ege Bölgesinin kıyı şeridi ve Karadeniz Bölgesinin bir kısmında da mandalina yetiştiriliyor.



Mandalina Yetiştirilen İller



Akdeniz Bölgesi; Bölgede ve Türkiye’de en fazla Hatay ve çevresinde mandalina yetiştiriliyor. Hatay’da ortalama 110 bin dekarda 300 bin ton (%30) mandalina yetiştiriliyor. Hatayı; 135 bin dekarda 270 bin tonla (%29) Adana, 40 dekarda 140 bin tonla (9 Mersin, 10 dekarda 40 bin tonla (%4) Antalya takip ediyorlar.



Ege Bölgesi; Bölgede en çok İzmir, Muğla, Balıkesir ve Aydın illerinde mandalina üretimi yapılıyor. İzmir toplam 108.234 ton mandalina üretimiyle başı çekiyor. 2020 yılı mandalina rekoltesi 154. 245 ton olarak öngörülüyor.



Karadeniz Bölgesi; Mandalinanın bir cinsi olan Satsuma, Trabzon, Rize ve Ordu’nun Perşembe ilçesinde yetiştiriliyor. Perşembe ilçesinde yıllık 70 ton, Trabzon’da 1200 ton ve Rize’de de ortalama 4000 bin ton mandalina üretiliyor.