Türkiye Manganez Madeni Haritası: Manganez Madenleri Nerede, Hangi İllerde Bulunur Ve Nasıl Çıkartılır?

Bir geçiş metali olarak yeraltı kaynaklarından biri şeklinde öne çıkan manganez, birçok alanda önemli üretimlerde kullanılmaktadır. Yapısal itibariyle sert bir etkiye sahip olan manganez, özellikle önemli alanlarda değerlendirilir. Bunları içerisinde demir-çelik alaşımı ilk sırada gelmektedir. Alüminyum alaşımında ise korozyonu önlemek amaçlı önemli bir potansiyele sahiptir. Yine pil üretiminde katkı maddesi olarak kullanılır.

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Kaynak: cografyaharita.com





Türkiye Manganez Madenleri Nerede?



Bölgesel açıdan Türkiye'nin dört bir tarafında manganez madenleri olduğunu söylemek mümkündür. Ancak özellikle Karadeniz Bölgesinde ve bölgede bölgeye şerit halinde farklı şehirlerde bulunmaktadır. Aynı zamanda Trakya Bölgesi ile beraber Batı Anadolu kısmında da önemli oranda manganez yatakları bulunur. Orta Anadolu Bölgesi'ndeki farklı şehirlerde de yine yoğun olarak çıkarılan ve önemli yeraltı madenleri içerisinde yer alır.



Türkiye Manganez Madenleri Hangi İllerde Bulunur?



Şehir bakımından ele alındığında bölgesel olarak oldukça fazla sayıda İl üzerinden Manganez madeni çıkarılmaktadır.



- Artvin - Tütüncüler

- Zonguldak - Topkirazlar

- Zonguldak - Gökçepınar

- Erzurum - İnci

- Erzincan - Çayırlı

- Balıkesir - çatlıcak

- Denizli - Uluköy

- Uşak - Banaz

- Eskişehir - Kızılcaviran ve Yakayı

- Ankara - Çarlıköy

- Muğla - Akseki ve Gökovacık



Bu şekilde daha Türkiye'nin birçok farklı şehrinde Manganez madenleri yoğun olarak çıkarılmaktadır. Özellikle her türlü hava koşuluna karşı ve korozyona karşı dayanıklı olması sebebiyle, değişik ürünlerin üretiminde önemli bir potansiyel teşkil ediyor.



Türkiye Manganez Madenleri Nasıl Çıkarılır?



Manganez madenleri özel olarak hazırlanmış işletmeler ışığı altında teknik makineler ile çıkarılmaktadır. Bu konuda patlama ve kazıma işlemleri ile beraber ayrıca sondaj yöntemi üzerinden de çıkarılmaktadır. Ancak daha çok özel teçhizatlar ışığı altında kazıma yöntemleri ile çıkarılan bir yer altı maden olarak öne çıkıyor. Özellikle demir ve çelik üretim konusunda bir adım öne çıkan Manganez madeni, Türkiye'nin dört bir tarafında kurulmuş olan işletmeler ışığı altında çıkarılmaktadır.