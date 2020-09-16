Türkiye Nüfus Artış Hızı Haritası: Nüfus Artışının En Hızlı Olduğu İller, İlçeler Nerelerdir?

Türkiye istatistik Kurumu adrese dayalı nüfus kayıt sistemini duyurmuştur. Bu sonuçlara göre ise ülkemizin nüfusu belirlenmiştir. Nüfus artış hızı ortalama yaş ve nüfusu en fazla ve en az olan il ve ilçeler belirlenmiştir.

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Kaynak: cografyaharita.com





Türkiye'de Nüfus Artışı



TÜİK tarafından açıklanan sonuçlara göre 2018 yılında ülke nüfusu 82 milyon 3 bin 882 kişi olan nüfus daha da artmıştır. Böylece 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaşmıştır. Bu nüfus içerisinde erkek ve kadın nüfus dağılımına bakıldığında ise erkek nüfus oranı 50,2 milyon iken kadın nüfus oranı ise 49,8 milyon olmaktadır.



Yıllık nüfus artış hızı 2018 yılında binde 14,7 olmuştur. Fakat bu durum 2019 yılında değişmiştir. Nüfus 2019 yılında binde 13,9'a gerilemiştir. Ülkemizde il ve ilçelerde ikamet edenlerin oranı artmıştır. Belde ve köylerde yaşayanların oranlarında ise düşüş yaşanmıştır.



Nüfus Artışının En Hızlı Olduğu İller, İlçeler Nerelerdir?



Nüfus artış hızının en fazla olduğu il İstanbul olmaktadır. Bir önceki yıla göre 451 bin 543 kişisi artmıştır. Böylece İstanbul'un nüfusu 15 milyon 519 bin 267 kişiye ulaşmıştır. İstanbul'un ardından nüfus artışının fazla olduğu diğer bir ilimiz ise Ankara'dır. Ankara 5 milyon 639 bin 76 kişi ile ikinci nüfus artış hızına ulaşmış ilimizdir. 4 milyon 367 bin 251 kişi ile İzmir, 3 milyon 56 bin 120 kişi ile Bursa ve 2 milyon 511 bin 700 kişi ile Antalya sırayı takip etmektedir.



Bunlar dışında en az nüfusa sahip olan il Tunceli’dir. Tunceli'nin ardından en az nüfusa sahip olan iller Bayburt, Ardahan, Kilis ve Gümüşhane illeridir. Ayrıca doğurganlık ve ölümlülük hızlarının arması ile yaşlı nüfus artmıştır. Bu durumda ortanca yaşın da yükseldiği görülmüştür.

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Kaynak: cografyaharita.com