Türkiye Orman Haritası: Türkiye'de Bulunan Ormanların İsimleri Nedir, Hangi Bölgelerde Bulunur?

Günümüzde Türkiye’de ormanlık alanlar oldukça önemlidir. Sıklıkla bahsedilen ormanlar bizler için oksijen kaynağıdır.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com





Türkiye'de Bulunan Ormanların İsimleri Nedir?



Ülkemizde ormanlara verilen değer büyüktür. Bu nedenle her yıl fidan dikimi yapılacak ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2015 yılındaki verilerine göre 2015 yılından itibaren Türkiye’nin yaklaşık olarak %29’u ormanlar ile kaplıdır. Bunlar göz önüne alındığı zaman ormanların artması için ağaçlandırma çalışmalarının artması gerekmektedir.



Türkiye’de bulunan ormanların isimleri aşağıdaki gibidir.



Alemdağ Ormanı, öncelikle Anadolu yakasında bulunan en büyük ormanlık alanları oluşturur. Alemdağ Ormanının yanında ise Sultançiftliği ve Taşlıtepe Ormanı yer almaktadır. Diğer bir büyük orman ise Aydos Ormanıdır. Belgrad Ormanı, İstanbul Kent Ormanı, Kayışdağı Ormanları, Alaçam Ormanları, Belgrad Ormanı, Çamlıpınar Ormanları, Çamormanı, Duacı Orman Alanı, Gengene Ormanı, Gölköy Orman Fidanlığı, Kızıldağormanı, Kürtoluğuormanı en önemli ormanlık bölgelerdir.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com





Türkiye’de Hangi Bölgelerde Orman Bulunur?



Ülkemiz geneline bakıldığı zaman en fazla ormanlık alan olarak Karadeniz ve Antalya önde gelmektedir. Yaklaşık olarak Antalya 1 milyon hektar alanı geçen tek ildir. Antalya’da yaklaşık olarak 1 milyon 146 bin hektarlık ormanlık yeşil alan bulunmaktadır. Antalya sonrasında sıra ile 873 bin hektarlık alan ile Kastamonu, 835 bin hektarlık alan ile Mersin, 829 bin hektarlık alan ile Muğla, 646 bin hektarlık alan ile Kütahya, 632 bin hektarlık alan ile Balıkesir, 593 bin hektarlık alan ile Adana, 588 bin hektarlık alan ile Denizli, 542 bin hektarlık alan ile Manisa ve 531 bin hektarlık alan ile Bolu takip etmektedir.



Ülkemizde ormanlık alan olarak en az iller: Ağrı, Iğdır ve Nevşehir’dir. Türkiye’de ormanlık alan en az olan ile Iğdır’dır. Iğdır ili yalnızca 161 hektar orman bulundurmaktadır. Sonrasında 5.9 bin hektarlık alan ile Ağrı, 11 bin hektarlık alan ile Nevşehir, 14.8 bin hektarlık alan ile Şanlıurfa, 23 bin hektarlık alan ile Aksaray şeklinde ormanlık alanlar sıralanmaktadır.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com