Türkiye Patates Üretim Haritası: Patates Nerelerde Yetişir? İl İl En Çok Patates Yetiştirilen Bölgeler

Genel olarak ülkemizin her bölgesinde yetişmesine rağmen en çok patates yetiştiren bölge İç Anadolu bölgesidir. En çok patates yetiştiriciliği yapan bölgelerin başında Niğde ve Nevşehir gelmektedir.



Patates Nerelerde Yetişir?



Patates içerdiği protein, nişasta ve C vitamini sayesinde insan vücuduna oldukça faydalı bir besindir. Ülkemize sonradan gelmiş olsa bile topraklarımızda özenle yetiştirilmiştir. Patates yetiştiriciliğinde toprak tipi ve iklim oldukça önemli bir yere sahiptir. Patatesin birden fazla çeşidi bulunur. Bu çeşitlere göre de toprak tipleri farklılık göstermektedir. Yemeklik, sanayicilik veya tohumluk patateslerin her biri farklı ortamlarda yetişir. Yetiştirmek istediğiniz patatesi belirleyip daha sonrasında uygun toprak tiplerinde yetiştirmeye başlamak gerekir. Patates yetiştirilecek toprağa daha önceden bakım yapılmış olması gerekir. Toprak 30 cm'e kadar sürülmelidir.



Aslında patates yetiştirmek için 20 veya 25 cm'lik toprağın sürülmesi gerekir. Fakat bu ölçünün altındaki toprak daha sert bir toprak olduğu için bitki köklerinin toprağı yayılmasını engeller. Bu yüzden daha derin Toprak sürülerek patates köklerinin daha derine yayılması sağlanmış olur. Alttaki sert katman bitki köklerinin ve suyun daha derine inmesini engellememesi için toprağa yapılacak olan bakım önemlidir.



İl İl En Çok Patates Yetiştirilen Bölgeler



Niğde



Orta derecede sıcaklığa sahip olduğu için ve normal seviyelerde güneş gördüğünden dolayı patates bu bölgenin toprağını oldukça sevmektedir. Ülkemizde en çok patates yetişen şehirlerin biri Niğde'dir.



Nevşehir



Yine İç Anadolu bölgesinde yer alan bir şehrimiz olan Nevşehir'de de patates yetiştiriciliği yapılmaktadır. Toprak tipinin ve iklimin patates bitkisinin yetişmesine elverişli olduğu için devamlı olarak yetiştiricilik yapılır. Nevşehir ilinden birçok ülkeye de patates ticareti yapılıyor.