Türkiye Perlit Madeni Haritası: Perlit Nedir? Perlit Nerede Bulunur Ve Kullanım Alanları Nelerdir?

Perlit ısıyla genleştiğinde çok hafif ve gözenekli bir hal alan kayaçtır. Hem ham perlit hem de genleşme ile oluşan ürün için de perlit denilmektedir. Aynı zamanda çeşitli perlit kayaçları renk ve yapı itibari ile farklıdırlar.

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Kaynak: cografyaharita.com





Perlit Nedir?



Asidik karakterli volkanik bir cam olan perlitin rengi saydam açık griden başlar. Bu renk parlak siyaha kadar değişebilir. Perlit madeni genleştiğinde ise rengi tamamen beyaza döner. Perlit hidrasyona uğrayan camsı silika yapısındaki yüzde 2.5 arasında bileşik halinde su içerir. Bu su ise perlit madeninin kararlılığını sağlar. Perlit'in en önemli özelliklerinden bir tanesi de budur. Aynı zamanda perlit ilk hacminden 20 kat daha fazla genleşebilir. Perlit madeni fibrik yapılı değildir. Bunun yanı sıra nitrat, sülfat, fosfor, ağır metal, radyoaktif element ve organik madde de içermez.



Perlit Nerede Bulunur?



Türkiye perlit madeni kaynakları açısından oldukça önemli bir konuma sahiptir. Özellikle Doğu Anadolu'da Bayburt, Erzurum, Kars, Muş, Van ve Iğdır'ın belli kısımlarında perlit rezervleri bulunur. İç Anadolu'da ise Ankara'nın bir bölümünde ve Nevşehir'de Perlit madeni bulunuyor. Aynı zamanda Ege Bölgesinde ise Balıkesir ve İzmir'de de perlit madeni sıklıkla bulunuyor.



Perlit'in Kullanım Alanları Nelerdir?



Perlit'in kullanım alanları oldukça fazladır. Özellikle inşaat sektöründe çatı ve zemin izolasyonlarında kullanılır. Perlit aynı zamanda çimento ve alçı bağlayıcı olarak da kullanılabilir. Gevşek dolgu malzemesi olarak kullanılan perlit yüzey döşemelerinde de kullanılır. Tarım sektöründe de perlit varlık gösterir.



Tarla tarımında, kültür tarımı ve fide yetiştiriciliğinde de perlit rol oynar. Perlit gıda, ilaç ve kimya sanayiinde filtre yardımcı madde olarak yer alır. Bunun yanı sıra gemi dipleri kaplanırken de perlit iyi bir yalıtım malzemesi olarak kullanılır. Ayrıca çeşitli ambalajlarda dolgu malzemesi olarak da perlit kullanılabilir.