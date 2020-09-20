Türkiye Petrol Rafinerileri Haritası: Rafineri Nedir, Nerede Petrol Rafineleri Vardır?

Ham petrol rafineride dönüştürülmekte ve akaryakıt dağıtım organları vasıtasıyla tüketiciye sunulmaktadır. Akaryakıt dağıtım organlarınca dağıtılan ürünler; benzin, motorin, gazyağı, fuel-oil, likit gaz, madeni yağ olarak sayılabilmektedir.

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Kaynak: cografyaharita.com





Türkiye Petrol Rafinerileri Haritası Nedir?



Rafineri kısaca dönüşüm olarak adlandırılabilir. İşlenmemiş ham petrol alınmak suretiyle üzerinden geçirilen birkaç işlem sonucu dönüşüme uğrar ve son kullanıcıya sunulur. Türkiye’de de pek çok petrol rafinerisi bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla; ATAŞ, batman rafinerisi, star rafineri, Tüpraş İzmir rafinerisi, Tüpraş İzmit rafinerisi, Tüpraş Kırıkkale rafinerisi olarak sayılabilir.



Türkiye üzerinde ilk kurulan rafineri; Beykoz ilçesinde bulunan Boğaziçi rafinerisidir. Petrolün raman’da bulunmasının ardından kapatılmıştır. Tüpraş’a devreden batman rafinerisi raman ve garzan’da keşfedilen petrollerin işlenmesi amacıyla kurulmuştur.



Rafineri Nedir?



Ham petrolün işlenmesi sayesinde petrol ürünlerinin ortaya çıkmasını sağlayan işleme rafineri denilmektedir. Petrol ürünleri motorin, fuel-oil, asfalt, likit gaz, madeni yağ, gaz yağı olarak sıralanabilir. Enerji tüketiminde önemli bir yere sahip olan rafineri de ülkemizde pek çok sayıda bulunmaktadır. Küreselleşen dünyanın en büyük ihtiyaçlarından biri olan rafineri ülkemizde petrol rezervlerine yakın bölgelerde daha çok görülmektedir. Bu sayede üretim kolaylığı sağlanması hedeflenmiştir.



Nerede Petrol Rafineleri Vardır?



1986 dan 2006 yılına kadar rafinerilerde yaklaşık yüzde kırk oranında rafinerilerde ham petrol işlenme oranı artış göstermiştir. 2006 yılında İzmir rafinerisinde yüzde yüz on bir İzmit rafinerisinde ise yüzde doksan bir Kırıkkale ve batman da yüzde yetmiş civarında toplada Tüpraş rafinerilerinde yüzde doksan beş oranında kapasite kullanılmıştır. Rafinerilerin bulunduğu illere bakacak olursak;

İzmir’de Aliağa rafinerisi

İzmit’te ve Kocaeli’nde ipraş rafinerisi

Mersin’de ataş rafinerisi

Batman’da batman rafinerisi

Kırıkkale’de orta Anadolu rafinerisi bulunmaktadır.



Bunlardan sadece Batman’da petrol çıkarılır. Ülke petrol kaynağının yüzde doksan dokuzu batmandadır. Bu nedenle rafineri olarak üretime en yakın olanı batman rafinerisi olarak kayda geçmiştir.