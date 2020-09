Türkiye Salatalık (Hıyar) Üretim Haritası: Salatalık Nerelerde Yetişir? İl İl En Çok Salatalık Yetiştirilen Bölgeler

Türkiye salatalık üretiminde dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. Ülkemizdeki iklim koşullarına uygunluğu sayesinde her yerde üretilebilmektedir. Asıl üretim yeri Hindistan'dır. Kurak topraklarda yetişmeyen salatalığın ekimi ilkbahar ve sonbahar aylarında yapılmaktadır. Suyu çok sevdiği için ılıman iklimde daha iyi yetişmektedir. Sofralık ve turşuluk olmak üzere iki ana çeşide ayrılmaktadır.



(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com



Türkiye'de Salatalığın En Çok Yetiştiği Bölgeler



Salatalık ülkemizde her bölgede yetişebilmektedir. İç Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Marmara Bölgesinde salatalık tarımı yaygın olarak yapılmaktadır. Diğer bölgelerde ise yıl içerisinde seralarda da yetiştirilebilmektedir. Salatalık sulandıkça verdiği ürün miktarı artmaktadır.



Serada yetiştirilen sofrada kullanıma uygun salatalık türlerine orion, melior ve bittex örnek gösterilebilir. Tarlada yetiştirilen turşuluk salatalık çeşitlerine kornişon, belmonte ve rus örnek gösterilebilir. Salatalık ülkemizde en çok Mayıs - Haziran ayları aralığında yetişmektedir.



Türkiye'de Salatalığın En Çok Yetiştiği İller



Türkiye'nin her bölgesinde yetiştirilmeye uygun olan salatalık neredeyse tüm illerde yetiştirilmektedir. Ülkemizde salatalık üretimi en çok İç Anadolu Bölgesinde olduğu için bu bölgedeki illerde daha çok salatalık yetişmektedir. Ancak İstanbul'da yetişen Çengelköy salatalığı da meşhurdur. Özellikle Temmuz ve Haziran aylarında yetişen bu salatalık çeşidi sert ve çıtır bir yapıya sahiptir.



Salatalığın İnsan Sağlığına Faydaları

Yüksek miktarda su barındırdığı için insan vücudunun su ihtiyacını büyük ölçüde karşılar.

Antioksidan özelliğine sahiptir.

Kanser hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Lifli bir besin olduğu için diyetler kullanılabilir ve kilo kaybını kolaylaştırır.

Cilt bakımına faydalıdır.

Kemiklerin güçlenmesini sağlar.

Kanın pıhtılaşmasını sağlar.

Susuzluktan kaynaklı baş ağrılarında ağrıyı kesme özelliğine sahiptir.

İdrar söktürücü olarak bilinmektedir.

Vücudu toksinlerden arındırarak temizlenmesine yardımcı olur.

Kabızlık problemine iyi gelir.

Böbrek taşını önler.

Göz sağlığına iyi gelir.

Ağız kokusunu önler.

Saç ve tırnakları güçlendirir.