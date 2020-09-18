Türkiye Taze Bezelye Üretim Haritası: Taze Bezelye Nerelerde Yetişir? İl İl En Çok Yetiştirilen Bölgeler

Bezelye serin iklimlerde yetişen bir sebzedir. Bu sebeple ülkemizde her yerde yetişmez. İklim bakımından seçici bir sebze olan bezelye pek çok faydası ile bilinmektedir.



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Kaynak: cografyaharita.com



Taze Bezelye Nerelerde Yetişir?



İklim bakımından her bölgede yetişmeyen bezelye serin iklimlerde yetişmektedir. Donma noktasına yakın sıcaklıklara dayanan bir sebzedir. Bezelye serin ve nemli havaları sever. Kuru ve sıcak havalarda yetişmez. Fakat yetiştirilme dönemi süresince sıcaklığın donma noktasının üzerinde olması gerekmektedir. Bezelye çimlenme döneminde ise rutubetin fazla olduğu yerlerde tohumun çürümesine neden olur.



Bezelyenin yetiştirilmesinde toprağın sıcaklığı 7 ile 8 derece arasında olduğunda tohumun ekimi yapılabilir. Bu tohumlar 2 derecede çimlenmektedir. Fakat bezelyelerin tohumlarının çimlenme süresi uzundur. Gelişme dönemlerinde ise sıcaklıktan hoşlanmazlar. Gelime dönemlerinde rutubeti ve serin havaları isterler. Eğer gelişme döneminde yüksek sıcaklığa maruz kalır ise bitki generatif döneme geçer. Bu nedenle bitkiler bodur kalır ve meyveleri normal boyutlarda oluşmaz.



Bezelye tohumları 15 ve 18 derecede çimlenir. Çimlenme ve çiçeklenme dönemi arasında sıcaklık 15 ve 18 derece olması beklenir iken, çimlenme ile olgunluk arasındaki dönemde sıcaklığın 18 ile 21 derece olması istenmektedir. Fakat sıcaklıklar yükselir ise çiçeklenme süresi de kısalır.



İl İl En Çok Yetiştirilen Bölgeler



Bezelyenin üretimi ülkemizin bazı bölgelerinde yapılmaktadır. Tohumun ekildiği bölgelere göre değişkenlik gösterebilir. Ekim, kasım ve aralık aylarında Akdeniz, Ege ve Marmara bölgeleri gibi ılıman bölgelerde üretimi yapılmaktadır. Kışı sert geçen bölgelerde ise ekimi ve üretimi ilkbaharda yapılmaktadır.



Bezelyenin tohum ekimi bölgenin iklim koşullarına göre değişkenlik göstermektedir. Kasım ayından itibaren mayıs ayına kadar ekimi yapılabilir. Fakat bölgelerdeki iklim koşullarına göre ekim zamanı farklılık göstermektedir. Sonbahar çeşitleri 30 Kasım'a kadar yapılır. Erkenci çeşitlerin ekimi ise şubat ayından 15 Marta kadar yapılmaktadır. Yarı erkenci ve geççi çeşitler Nisan başına kadar ekimi yapılır iken, Sıcağa dayanıklı çeşitlerin ekimi ise 15 Nisandan sonra ekimi yapılmaktadır.