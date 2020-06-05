Türkiye, uzaktan eğitimde en iyi ülkelerden biri olacak

“Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları” kapsamında, Çankırı ve Bitlis’teki öğretmenlerle dijital ortamda bir araya gelen Bakan Selçuk, uzaktan eğitimin geleceği ve uyum çalışmaları konusunda değerlendirmelerde bulundu. EBA’nın zengin bir içerikle yayına devam edeceğini ve uzaktan eğitimin bundan sonraki süreçte hep olacağını kaydeden Selçuk, şunları söyledi: “Yaz aylarında da EBA TV ve EBA internetteki faaliyetlerimiz dolu dolu geçecek. Ben orta vadede çocukların bazı dersleri uzaktan almasını istiyorum. Sürekli teorik dersler olmamalı okulda. Bir boşluk olmalı ve o boşlukta da çocuklar sosyalleşmek, arkadaşlık etmek ve atölyelerde vakit geçirmek için zamana ihtiyaç duyuyorlar. Uzaktan öğretimin altyapısını iyileştirmekle ilgili de büyük bir proje başlattık. Türkiye’nin dünyada uzaktan eğitim altyapısı en iyi birkaç ülkeden biri olacağını şimdiden müjdeleyebiliriz.”

Oyun temelli eğitim

Yüz yüze eğitim başladığında devreye girecek uyum çalışmalarına da değinen Selçuk, “Okullar açıldığında eylül ayında çocuklarımızın oyun temelli bir uyum ve adaptasyon süreci geçirmelerini istiyoruz. Bunun için de bazı etkinliklerle ilgili kitapçıklar hazırladık, öğretmen eğitimi planlıyoruz. Çocuklarımızın uyum sürecinin kolaylaşması için hangi faaliyetler hangi yaş grubunda nasıl yapılabilir bununla ilgili kitaplar, dokümanlar hazırladık. Böylece daha yumuşak bir geçiş yapmayı planlıyoruz” dedi. Yeni dünya düzeninde eğitimin dijitalleşmesi konusuna değinen ve “Gördük ki başka bir dünya geliyor ve biz çocukları bu dünyanın geleceğine göre yetiştirmeliyiz” ifadesini kullanan Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu yeni süreçte Türk milli eğitim sisteminin uzaktan eğitimi de içine alan şekilde yeniden tasarlanması gerekiyor. Biz buna bir yıl önce başlamıştık. Salgın döneminde birçok ülkeden daha hızla harekete geçerek ulusal düzeyde uzaktan eğitimi gerçekleştirebilmemizin sebebi de bu çalışmalarımız. Bizim dijital eğitim altyapımızın güçlenerek devam ettiğini göreceksiniz. Yatırımlarımız başladı.”