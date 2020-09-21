Türkiye Yat Limanları Haritası: Yat Limanları Nedir, Hangi İllerde Vardır? İsimleri İle Marina Listesi

Türkiye’de marinacılık 1970’de Turban Turizm A.Ş. ile başlamıştır. Kuşadası, Bodrum ve Kemer’de ilk marinalar faaliyete geçmiştir. 1974’de de Çeşme Altınyunus Marina ilk özel sektör marina olarak hizmete açılmıştır.

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Kaynak: cografyaharita.com





Yat Limanları Nedir?



Küçük teknelerin ve yatların barınabilmeleri için özel bir mendirekle çevrilen veya bir liman içinde ayrılan deniz alanına yat limanı diğer adıyla marina denir. Marinalar, özel ve kamu teşebbüsü olabiliyorlar. Yat sahipleri belirli bir aidat karşılığında yat limanlarını kullanabiliyorlar.



Yat limanı, yatların yan yana güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlayan yüzer raftlardan oluşan ve yatçıların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak kolaylık tesislerine sahip komplekstir. Bu komplekste; tatlı su, teknelerin yanına kadar getirilmiş benzin ve elektrik hattı, bakım ve tamir servisi, denizcilik malzemesi satan bir dükkân, çamaşır hizmeti, bar ve duşları bulunan bir kulüp binası, yiyecek dükkânları, otopark ve anayollara ulaşım bulunabiliyor.



Hangi İllerde Yat Limanları Bulunur?



Denize kıyısı olan her yerleşim yerinde genellikle belediyelere veya özel işletmelere sahip yat limanları vardır. Yat limanları; İstanbul, Çanakkale, İzmir, Muğla, Balıkesir, Aydın, Antalya ve Mersin'de bulunuyorlar.



Yat Limanları Listesi



Denize kıyısı olan her yerleşim yerinde belediyeye veya özel işletmeye ait yat limanları bulunuyor. Bölgelere göre öne çıkan yat limanları listesi şöyledir;



Marmara Bölgesi Marinalar



1-Ataköy Marina

2-Setur Kalamış & Fenerbahçe

3- Marintürk İstanbul City Port

4-Viaport Tuzla Marina

5-Setur Yalova Marina

6-İstmarin İstinye Tekne Park

7-İstmarin Tarabya Tekne Park



Ege Bölgesi Marinalar



1)Setur Ayvalık Marina

2) Levent Marina

3)Setur Altınyunus Marina

4) IC Çeşme Marina

5) ​Port Alaçatı Marina

6)Teos Marina

7)Setur Kuşadası Marina

8)​D-Marin Didim

9)Yalıkavak Marina

10)​Milta Bodrum Marina

11)Marmaris Yat Marina

12)Marin Türk Göcek Village Port

13)Gökova Ören Marina

14)Göcek Belediye Marina​



Akdeniz Bölgesi Marinalar



1)Setur Kaş Marina

2)Kemer Türkiz Marina

3)Setur Antalya Marina

4)Alanya Marina

5)Mersin Marina

6)Antalya Kaleiçi Yat Limanı

7)Kalkan Belediye Yat Limanı

8)Kaş Belediye Yat Limanı