Türkiye Zeytin Üretim Haritası: Zeytin Nerelerde Yetişir? İl İl En Çok Zeytin Yetiştirilen Bölgeler

Zeytin ülkemizde nerelerde yetişir ve hangi bölgelerdeki hangi illerde yetişir sizler için detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com





Zeytin Nerelerde Yetişir?



Zeytin günümüzde yüksekliği yaklaşık olarak on metreye kadar çıkabilen ve genelde hemen hemen her mevsim yeşil kalma özelliğine sahip olan ve ömrü uzun olan ağaçlardır. Zeytin ağaçları sıcak bir iklime sahip olan bölgelerde yetişmektedir. Bu nedenle soğuk iklime sahip olan bölgelerde zeytin ağaçları yetişemez. Ayrıca toprak çeşitliliği zeytin ağacı için önemli değildir. Verimi çok ya da az olan sıradan bir toprakta yetişebilir. Önemli olan iklim koşullarıdır.



Zeytin genellikle olgun ve lezzetli olabilmesi için en az on beş yıl beklenilmelidir. Bu olgun ve lezzetli olma süreci sonunda yıllar geçtikçe zeytin apacı olgunlaşarak kaliteli zeytinler verimli elde edilir. Bununla birlikte bir yıl bol zeytin veren zeytin ağaçları diğer yıl dinlenme durumuna geçerler. Zeytin ağaçlarının uzun ömürlü olanları günümüzde yaklaşık yüz elli yaşına gelirler.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com





İl İl En Çok Zeytin Yetiştirilen Bölgeler



Ülkemizde genellikle Ege bölgesi ağırlıklı olarak zeytin ağacı dikilen ve yetişmekte olan bölgedir. Zeytin ağacı Ege Bölgesinde en fazla Aydın şehri ve civarında yetiştirilebilir. Ege bölgesinde yetişen zeytinler genel olarak kalitelidir ve ayrıca bu zeytinler zeytinyağı üretiminde de kullanılabilmektedir. Zeytin çeşitlerinden Gemlik zeytin için ayrıca Güney Marmara Bölgesi, Gaziantep ili ve Kahramanmaraş ili çok elverişlidir. Çünkü bu sayılan bölgeler sıcak iklim yaşanan yerlerdir.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com



Zeytin üretim alanı ülkemizde zeytin ağaç sayısı ile zeytin üretim miktarı sayesinde her geçen yıl daha fazla artan il Manisa‘dır. Yani ülkemizde en fazla zeytin ağacı, Aydın ilinden sonra İzmir ve Manisa illerinde bulunmaktadır. Aydın ilinden sonra en fazla zeytin Manisa ilinde üretilir iken en fazla zeytin yetiştirme alanına sahip olan Aydın, İzmir ve Muğla illerinden sonra dördüncü kademede yer almaktadır. Sonuç olarak ülkemiz zeytin yetiştiriciliği, zeytin verimliliği ve zeytin kalitesi bakımından oldukça zengindir.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com