Türkiye'de Toplam Kaç İlçe Var? 2020 İlçe Belediyesi Sayısı

Belediyeler hem şehrin merkezi olarak hem de ilçeleri açısından seçim üzerinden göreve başlar. O yüzden Türkiye'nin dört bir köşesindeki tüm şehirlerde ilçe bazında belediyeler bulunur. Bu belediyeler aynı zamanda köy ve kasaba üzerinden de görevlerini yerine getirmektedirler.



Türkiye'de Toplam Kaç İlçe Var?



Türkiye'de her bir şehrin oldukça fazla sayıda ilçesi bulunmaktadır. Özellikle İstanbul diğer şekillere göre daha fazla ilçeye sahiptir. Bu doğrultuda Türkiye'nin farklı şehirlerinde değişik sayılarda ilçeleri bulunur. Şu an güncel 2020 bilgileri doğrultusunda toplamda 911 tane ilçe bulunmaktadır. 81 ile homojen olarak dağılmayan bu ilçeler, bazı şehirlerde daha fazla bazı şehirlerde ise daha az olarak öne çıkıyor.



Büyükşehir ilçe belediye sayısı ise şu an 519 olarak belirlenmiş durumda. 2020 güncel bilgiler eşliğinde Türkiye'deki şehirlerin ilçelerinde yer alan belediyeler 519 tanedir. Bunlar belde ve mahalle ile beraber köy üzerinden bağlı şekilde yer alır. Yani ilçe belediyeleri bağlı oldukları bu bölgeler için de görev yetkisine sahiptir.



Bu sayım her sene yapılır ve bazı zamanlar değişkenlik gösterebilir. Özellikle bazı ilçeler il statüsü alırken mahalleler ilçe ya da farklı unvanlar alabilmektedir. Bu da doğal olarak il bazında ilçe ile beraber belediye sayılarını değiştirebilmektedir. İlçe bazında görev alan tüm belediyeler ise Merkezi Büyükşehir Belediyesine bağlıdır. Yapılacak olan görevler ve çalışmalar Merkezi belediye kapsamında ortaklaşa yürütülür. Tabii ilçe belediyeleri bireysel olarak da bulundukları görev bazında birçok farklı işlemi yapma hakkına sahiptir.