Türkiye'nin Sınır Kapıları Haritası: Türkiye'ye Sınır Olan Ülkeler Hangileridir? Sınır Kapılarının İsimleri Nelerdir?

Coğrafi açıdan stratejik bir konumda olan Türkiye'de toplam 26 sınır kapısı bulunmaktadır. En çok sınır kapısı Suriye sınırında yer alır.

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Kaynak: cografyaharita.com





Türkiye'ye Sınır Olan Ülkeler Hangileridir?



1- İran: Resmi adı İran İslam Cumhuriyetidir. Başkenti Tahran olan ülkenin kuzey kısmında Hazar Denizi yer alır. İki ülke arasındaki sınır uzunluğu 560 kilometredir.



2- Irak: Batı Asya'da bulunan Irak, Türkiye'nin güney doğu komşusudur. Türkiye ile aralarındaki sınırın toplam uzunluğu 378 kilometredir. Bu sınır 1926 yılında imzalanmış Ankara Anlaşması ile karara bağlanmıştır.



3- Suriye: Türkiye'nin Suriye ile arasındaki kara sınırı toplam 911 kilometredir. Bu nedenle toplam 13 sınır kapısı bulunur. Hatay'ın Türkiye topraklarına katılması ile birlikte iki ülke arasındaki sınır yeniden çizilmiştir.



4- Gürcistan: İki ülke arasındaki sınır, 276 kilometredir. Sınır, Hopa köyünde başlar.



5- Yunanistan: İki ülke arasındaki kara sınırının uzunluğu 212 kilometredir.



6- Bulgaristan: Lozan Anlaşması ile birlikte Bulgaristan ve Türkiye sınırı çizilmiştir. Sınır Meriç nehrinde son bulur. Toplam uzunluğu 269 kilometredir.



7- Ermenistan: Türkiye'nin en uzun dördüncü kara sınırı Ermenistan ile arasında yer alır. Toplam uzunluğu 328 kilometredir.



8- Azerbaycan: Toplam 18 kilometredir. Türkiye'nin en kısa kara sınırıdır.



Türkiye'deki Sınır Kapılarının İsimleri:



Bulgaristan Sınır Kapıları: Dereköy ve Kapıkule Sınır Kapısı



Gürcistan Sınır Kapıları: Sarp ve Türkgözü (Posof) Sınır Kapısı



İran Sınır Kapıları: Kapıköy, Esendere ve Gürbulak Sınır Kapısı



Suriye Sınır Kapıları: Cizre, Girmeli, Şenyurt, Akçakale, Ceylanpınar, Karkamış, Mürşitpınar, Öncüpınar, İslahiye, Öncüpınar, Çobanbey, Yayladağı ve Cilvegözü Sınır Kapısı



Yunanistan Sınır Kapıları: İpsala, Karaağaç - Pazarkule ve Uzunköprü Sınır Kapısı



Türkiye'nin Ermenistan, Azerbaycan ve Irak ile arasında birer tane sınır kapısı vardır. Irak ile arasında Akyaka, Azerbaycan ile arasındaki ise Umut Sınır Kapısı bulunur. Habur Sınır Kapısı ise Ermenistan ile arasındaki tek sınırın adıdır.