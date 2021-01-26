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    HaberlerEğitim Haberleri Türküm Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Türk'üm Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
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    26.01.2021 - 02:57 |

    Türküm Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Türk'üm Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Türk kelimesinin sözlük anlamı güçlü, kudret sahibi ve cesurdur. Bu nedenle Avrupa'nın birçok ülkesinde ''Türk gibi güçlü'' deyimi yaygın bir şekilde kullanılır. Türküm kelimesini doğru yazabilmek için öncelikli olarak temel dil bilgisi kurallarına hakim olmak gerekiyor. TDK'ya göre Türküm nasıl yazılır ve kelimeyi yazarken kesme işareti kullanılır mı? Merak edilen tüm soruları örnek cümlelerle birlikte detaylı olarak derledik.

    Türküm Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Türk'üm Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Türk kelimesi başta Ne Mutlu Türküm Diyene sözü olmak üzere birçok özdeyişte geçer. Türkü ve Türkan gibi kelimeler de Türk sözcüğünden türetilmiştir.

    TDK'ya Göre Türküm Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Türküm - Yanlış

    Özel isimlere gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmalıdır.

    türküm - Yanlış

    Dil bilgisi kurallarına göre ülke ve millet isimlerinin tamamı büyük harfle başlar. Dolayısıyla Türküm kelimesi cümlenin neresinde olursa olsun ilk harfi büyük yazılmalıdır.

    TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Türk'üm

    Örnek Cümleler:

    1- Türk'üm ve bununla her Türk gibi onur duyuyorum. (Doğru)
    2- Okulun girişinde Ne Mutlu Türküm Diyene yazıyor. (Yanlış)
    3- Ben türküm, ya sen? (Yanlış)

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