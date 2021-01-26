Türküm Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Türk'üm Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Türk kelimesi başta Ne Mutlu Türküm Diyene sözü olmak üzere birçok özdeyişte geçer. Türkü ve Türkan gibi kelimeler de Türk sözcüğünden türetilmiştir.



TDK'ya Göre Türküm Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Türküm - Yanlış



Özel isimlere gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmalıdır.



türküm - Yanlış



Dil bilgisi kurallarına göre ülke ve millet isimlerinin tamamı büyük harfle başlar. Dolayısıyla Türküm kelimesi cümlenin neresinde olursa olsun ilk harfi büyük yazılmalıdır.



TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Türk'üm



Örnek Cümleler:



1- Türk'üm ve bununla her Türk gibi onur duyuyorum. (Doğru)

2- Okulun girişinde Ne Mutlu Türküm Diyene yazıyor. (Yanlış)

3- Ben türküm, ya sen? (Yanlış)