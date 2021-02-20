Turna İsminin Anlamı Nedir? Turna Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Turna ismi göçmen kuş anlamına gelir.

Turna Ne Demek?

Turna ismi her ne kadar duyulan bir isim olmasa da, birçok insanın ilgisini çekebiliyor. En çok kullanılan isimler arasında yer alan bir isim değildir. Fakat anlamı itibariyle son zamanlarda çok fazla ilgi gören isimlerden biri olmuştur.

Turna isminin anlamı göçmen kuşudur. Böyle bir anlama sahip isim aranıyorsa, Turna ismi güzel bir tercih olacaktır. Özellikle anne ve baba olacak kişiler çocuklarına her zaman güzel bir anlama sahip isim koymak ister. Turna ismi de bu özel isimlerden biridir. Ebeveynler bu ismi tercih ederek çocuklarına verebilir ve bu sayede anlamlı bir isim kullanmış olur.

Turna İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Turna ismin yapılan araştırmalara göre Kuran içerisinde geçen bir isim değildir. Her isim Kuran içerisinde geçmez. Arapça kökenli olarak bazı isimler Kuran ayetlerinde farklı konularda geçer. İsim araştırması yapan anneler bebeklerine Kuran içerisinde geçen bir isim arayabilir. Fakat Turna ismi Kuran içerisinde geçmediği belirtilmiştir. Kuran'da yer almayan isimlerin tercih edilmesi son derece normaldir. Bazı insanların yanlış bildiği durumlardan biri de budur.