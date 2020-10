Tuşlu Çalgılar Hangileridir, İsimleri Nelerdir?

Tuşlu çalgılar, tuşların kullanımıyla özellikle ritmik müziklerin oluşumunu sağlar. Her müzik grubunda olduğu gibi tuşlu çalgıların da kendine has sesleri ve özellikleri vardır.



Tuşlu Çalgıların İsimleri Nelerdir?



Tuşlu çalgılar hem üretim hem de kullanım açısından çok kolay olmayan çalgılardır. Tuşların her biri aynı notayı belirtir ve çıkardığı sesler birbirine yakın olsa bile farklıdır. Tuşlu çalgılara örnek olarak,

● Piyano ve elektrikli piyano,

● Org,

● Klise orgu,

● Vocoder,

● Klavsen,

● Akordeon,

● Melodika,

● Sentezleyici,

● İş istasyonu,

● Klavye,

● Keytar çalgı aletleri gösterilebilir.

Tuşlu Çalgıların Özellikleri Nelerdir?



Tuşlu çalgılarda yeni bir nota oluşturmak mümkün değildir çünkü tuşların her biri farklı notayı temsil etmektedir. Aynı anda iki veya daha fazla tuşa basarak yeni sesler elde edilebilir.



Tuşlu çalgılarda belirli melodiler çalınıp yeniden yorumlanabileceği gibi doğaçlama şekilde yeni müzikleri üretmek de mümkündür. Kullanımı karışık ve zor olduğundan tuşlu aletleri kullanmak için öncesinde bir eğitim gerekir. Bu eğitim bire bir ve özel olmalıdır. Toplu ortamlarda verilen dersler bulunsa bile, şahsi eğitim almak daha yararlıdır.



Tuşlu çalgıların her biri farklı sayıda tuşa ve tuş ölçüsüne sahiptir. Ayrıca mekanik yapılar olarak birbirinden farklı aletlerdir. Görünüm olarak birbirine benzeyen tuşlu çalgı aletlerini ayırt etmek de çok kolay değildir.



Tuşlu Çalgıların Tarihçesi



Tuşlu çalgıların oluşumu ve kullanılması Milattan Önce 200 yılına dayanır. Yaklaşık 2200 yıllık tarihi boyunca tuşlu çalgıların sesleri, yapıları, yapım malzemeleri sürekli değişmiş ve kendini yenilemiştir. Günümüzde ise tuşlu çalgıların kullanımında teknolojiden yararlanılmakta ve seri üretim şekilde herkese sunulmaktadır.



Tuşlu çalgılar, büyük grupların aynı anda kullanabilmesi adına çok tercih edilir olmuştur. Ayrıca geniş ses aralığı sayesinde pek çok müzik aletinden alınamayan notalar tuşlu çalgı aletleri sayesinde daha kolay şekilde elde edilmiştir. Özellikle Batı'daki klasik müzik severlerin favorisi olarak tuşlu çalgılar yer alır.



Tuşlu Çalgılar Nerelerde Kullanılır?



Tuşlu çalgılar ve diğer tüm müzik aletlerinin ortak olarak kullanıldığı yer, müziğin yapıldığı yerdir. Orkestralar, korolar, ses kayıtları, müzik kayıtları, filmlerin jenerik ve arkaplanlarında tuşlu çalgılara sık sık yer verilir. Ayrıca halk konserleri, önemli günlerin açılış törenleri, özel rezervasyon ile yapılan kutlamalarda tuşlu çalgılar kullanılabilir.



Tuşlu çalgılar özellikle müzik yapma amacıyla kullanılsa da pek çok okulda ve özel kurs merkezlerinde eğitim amaçlı da kullanılır. Öğrencilere tuşlu çalgıları tanıtmak adına bilgili bireyler ve öğretmenler tuşlu çalgıları kullanabilir. Birbirinden farklı özelliklere sahip olan tuşlu çalgılar popülerliğini korumaktadır.