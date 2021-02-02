Tutya Nedir, Ne İşe Yarar? Tutya Hangi Alanlarda Kullanılır?

Kullanılan bazı malzemelerin ve maddelerin daha uzun süreli değerlendirilmesi amaçlı tutya bir adım öne çıkıyor. Aynı zamanda hem öğrencilerin hem de gündelik yaşamda pek çok kişinin karşısına çıkan tanımlamalar arasında yer almaktadır. Bu sebepten dolayı amaca göre tutya nedir sorusu sık araştırılan konular içerisinde bulunuyor.



Tutya Nedir?



Deniz suyu içerisindeki metalleri korumak amaçlı kullanılan, zamanla yıpranmak suretiyle kendi kendine eriyen metalik anotlara tutya denmektedir. Günümüzde pek çok farklı alanda kullanılması ile beraber, özellikle metal bölümleri korozyondan korumak amaçlı değerlendirilir. Böylece deniz suyu içerisinde kalan ve temas eden tüm kısımlar çok daha uzun süreli, güvenli biçimde kullanım imkanı teşkil eder.



Bu konuda akla gelebilecek birçok farklı maddeyi korumak için önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Bakır, Çelik, bronz, çinko gibi metallerden yapılmış birçok farklı malzemenin etkin bir şekilde korunmasına olanak sağlar. Güçlü bir kaplama ile beraber ayrıcalıklı bir imkan oluşturmaktadır. Özellikle farklı yapılardaki gövde ve motor ile beraber birçok değişik kısım için değerlendirildiğini söylemek mümkün. Böylece deniz suyunun getirdiği olumsuz etkiler minimum seviyeye indirilir.



Tutya Ne İşe Yarar?



Deniz suyu içerisinde yer alan metalleri korumak amaçlı tutya kullanılmaktadır. Özellikle korozyondan korumak suretiyle metallerin daha sağlıklı ve güçlü çalışmasına imkan verir. Böylece daha uzun vadede ve daha dayanıklı şekilde yapılar kullanılabilir. En önemlisi söz konusu gemiler olduğu vakit, şaft ve pervane ile beraber su ağızlığı içerisinde çok fazla kullanıldığını dile getirmek mümkün. Su altında kalan metal donanımın için özellikle daha etkin bir şekilde koruma imkanı sağladığını söylemek gerekir.



Tutya Hangi Alanlarda Kullanılır?



Deniz suyunun etkilerini minimum seviyeye çekmek amaçlı kullanılan tutya, günümüzde birçok farklı alanda değerlendirilir. Özellikle birbirinden değişik alaşıma sahip olan metaller eşliğinde etkin bir koruma ve dayanıklılık sağladığı dile getirilebilir.



- Yeraltı boruları

- Petrol platformları

- Gemilerin şaft ve pervane ile dümen kısımları



Bu şekilde her geçen zaman kullanım alanının daha fazla geliş dediğini söylemek mümkün. Özellikle deniz suyunun getirdiği korozyon etkisinin minimum seviyeye çekilmesi noktasında oldukça önemli bir potansiyel teşkil ediyor.