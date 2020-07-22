U Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir? Baş Harfi U Olan Hayvanlar

Hayvanlar kendi arasında birçok çeşide ayrılmaktadır. Her hayvanın özellikleri birbirinden farklıdır. U harfi ile başlayan hayvanlara bakıldığında pek çok hayvan isimi ile karşılaşmak mümkündür.

U Harfi ile Başlayan Hayvanlar Nelerdir?

Doğada bulunan ve U harfi ile başlayan pek çok hayvan çeşidi bulunmaktadır. Bazıları bilinen hayvanlar olurken, bazı hayvanlar hiç görülmemiş ve hiç duyulmamış hayvanlar olmaktadır. U harfi ile başlayan hayvanlar şu şekilde açıklanmaktadır:

- Uğur Böceği: Çok yaygın görülen böcek türlerinden birisidir. Renkli bir böcektir. Kanatlarının üst kısmı kırmızı ya da sarı üzerine siyah noktalıdır.

- Uskumru: Bir deniz balığıdır. Uskumrugiller ailesine adını vermiş bir balık türüdür. Vücudu iğ şeklindedir. Vücudunda sırt bölümünden aşağıya doğru inen yeşil-mavi renkli ve üzeri lekeli bantlar bulunur.

- Uakari: Güney Amerika'nın Tropik yağmur ormanlarında bulunan maymun türüdür. Suya yakın nemli ormanlarda bulunur. En bilinen özelliği pembeden koyu kırmızıya doğru renk değişen çıplak yüzüdür. Dört farklı türü bulunur. Bunlar Kırmızı Uakari, Kara başlı Uakari, Ayres Kara Uaraki ve Neblina Uarakidir.

- Uçan Balık: Sıcak denizlerde yaşarlar. En önemli özelliği iki yanında gelişmiş yüzgeçleri olmasıdır. Bu hayvan suyun yüzeyine yakın şekilde yüzer. Kuyruğu sayesinde dışarı kuvvetli bir şekilde fırlayabilir. Kanat şeklinde yüzgeçlerini hareket ettirebilir. Bu sayede havada yol alır. İsmini bu özelliği ile almıştır.

- Uçan Sincap: Ağaçtan ağaca uçabilme yetenekleri vardır. Ağaçtan ağaçlara uçarak öz sularını içerler. Yaşadıkları bölge Avustralya'nın vahşi iç kısımdaki ağaçlık alanlardır. Kol ve bacakları arasındaki gergin ince derisi ile yüksek yerlerden atlayıp dengelerini koruyabilirler.

- Uzun Gagalı Kara Kakadu: Malakka Yarımadasından Solomon adalarına kadar yer alan bölgede ve Avustralya'da bulunan türlere verilmiş addır. On yediden fazla türe sahiptir. Vücutlarında serpiştirilmiş kırmızı, sarı veya beyaz renkleri bulunur.

- Ustura Balığı: Doğu Akdeniz'de özellikle kumluk bölgede yaşarlar. Kumluk bölgede düşmanlarından gizlenmek amacı ile yaşarlar. Vücudunda mavi çizgili desenler bulunmaktadır.

- Uyuz Böceği: İnsan vücudunda deri altında tünel açarak ilerler. Dişileri daha küçüktür. Dişi olan türü insan sağlığına zararlıdır. Büyüklükleri ise 2 veya 3 mm arasındadır. Yuvarlak vücut yapısına sahip hayvanlardır.