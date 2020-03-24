Üç kardeş aynı masada ders yaptı

Üç kardeşten Emin Kaan (14) lise hazırlık, Ali Kerem üçüncü sınıf, Mehmet Kıvanç ise birinci sınıfta okuyor. Emin Kaan’ın dünkü dersleri Almanca, İngilizce ve tarihti. Sabah saatlerinde okullarına ait sisteme giriş yaptıklarında birçok kişi giriş yaptığı için sistemde ağırlık oluştuğunu söyleyen Emin Kaan, ilerleyen saatlerde sistemin normale döndüğünü anlattı. Emin Kaan, “Derse giriş yaptığımızda önce videoyu izliyoruz. Arkasından altındaki alıştırmaları yapıyoruz. Bir sorun yaşamadık” dedi. Üçüncü sınıf öğrencisi Ali Kerem’in ise Türkçe, müzik, matematik, İngilizce ve fen bilimleri dersi vardı. Birinci sınıf öğrencisi Mehmet Kıvanç da Türkçe, müzik, matematik, İngilizce ve hayat bilgisi derslerini bilgisayarından takip etti.