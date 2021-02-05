Üçgen Alan Hesaplama Nasıl Yapılır? Bir Üçgenin Alanı Nasıl Hesaplanır?

Üçgenin alanı yükseklik ve tabanın birbiriyle çarpılıp yarıya bölünmesiyle bulunmaktadır.

Üçgen Alan Hesaplama Nasıl Yapılır?

Üçgenlerde alan hesaplama oldukça basittir. Dik üçgen alan hesaplama normal bir üçgende alan hesaplamaktan oldukça kolaydır. Bunun nedeni dik üçgende yükseklik bir kenar ölçü birimi olarak verilmesi diğer üçgenlerde yüksek verilmiyorsa kendiniz bulmanız gerekmektedir.

Bütün üçgenler için alan formülü taban ve yüksekliğin çarpılması ve çarpımdan çıkan sonucun yarıya bölünmesi ile oluşmaktadır. Bunun nedeni ise iki üçgen aslında bir dörtgen oluşturmasıyla alakalıdır. Taban ve yüksekliğin çarpılması bir dörtgen alanı verirken ikiye bölme işlemi bir üçgen alanı vermektedir.

Bir Üçgenin Alanı Nasıl Hesaplanır?

Dik bir üçgende alan hesaplamak oldukça kolaydır size verilen rakamları formüle koyduğunuzda sonuca hemen ulaşabilirsiniz. Eğer yüksekliği verilmeyen normal bir üçgen varsa sizin o üçgeni dik üçgene çevirmelisiniz. Üçgenin içinden veya dışından yükselti atarak üçgeni dik üçgene dönüştürmelisiniz.

Yüksekliğin tabanla kesiştiği üçgenlerde iki dik üçgeninde alanı bulunup toplana bilir veya taban uzunluğu ve yükseklik çarpılıp ikiye bölünebilir.

Yükseklik taban ile kesişmiyor ve dışarıda kalıyorsa üçgen alanı dışardan hesaplanır ve dik üçgen yapmak için eklenen üçgenin alanı büyük alandan çıkarılır.

Örneğin a tabanlı bir üçgene x tabanı eklenerek dik üçgen oluşturuluyorsa (a+x) yükseklik ile çarpılarak ikiye bölünür. Daha sonrasında x tabanı ile yükseklik çarpılarak ikiye bölünür. Büyük alandan küçük alan çıkartılarak asıl üçgenin alanı bulunur.