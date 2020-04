Ukala Ne Demek? Tdk'da Ukalalık Ve Ukalaca Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Arapça kökenli olan ukala kelimesi, akıllılar kelimesinden bir alıntı şeklinde oluşmuştur. Arapça’ da akıllı veya akıllılar anlamında kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ ne göre ukala sözcüğünün anlamı; kendini akıllı ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan kimse olarak verilmiştir.



Ukala Ne Demektir?



Ukala, kendini beğenmiş ve her şeyi kendinin bildiğinin sanan kişi anlamına gelmektedir. Her konuda bilgisi olduğunu düşünen ve akıllı olduğunu göstermeye çalışan kişi demektir. Fakat ukala kişiler aslında sadece kendilerini göstermeye çalışmaktadır.



Her şeyi bilen tavırları takınarak aslında bilgisini ve aklını hiçe saymaktadırlar. Ukala kişiler, kendilerini herkesten üstün gören kişiler olarak göstermektedir. Ukala, bilmişlik taslayarak egosunu tatmin eden kişiler olarak da bilinmektedir. Bilgili olan akıllı insanlar ukalaca davranmaz ve ukalalık etmezler.



TDK’ da Ukalalık Ve Ukalaca Kelimelerinin Anlamı Nedir?



Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ ne göre ukalalık kelimesinin anlamı; isim olarak kullanılan ukala olma durumu, ukalaca davranış şeklinde verilmiştir. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ ne göre ukalaca kelimesinin anlamı; zarf olarak kullanılan ukala bir biçimde anlamı taşımaktadır.