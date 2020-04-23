Uluslararası Nasıl Yazılır? Uluslar Arası Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Uluslararası Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu Kılavuzunda en çok aranan kelimeler iki kelimenin birleşmesi ile oluşan kelime öbekleridir. Uluslararası sözcüğünün ayrı yazılması yazım hatası oluşturur.



Uluslararası TDK’ye Göre Doğru Yazılışı



Uluslararası kelimesi sık sık ayrı yazımda kullanılabiliyor. Ancak doğru yazımında birleşik kullanılması gereklidir.

Uluslararası --> Doğru yazılış şekli

Uluslar arası --> Yanlış yazılış şekli



Uluslararası Kelimesinin Cümle İçindeki Örnekleri



Yazım alanında birleşik mi ayrı mı yazılıp yazılmaması gerektiği insanların tereddüt yaşamasına neden olur. Doğru kullanım için ayrı yazılması gereklidir.



“ Uluslararası satranç turnuvalarında bu takım ülkemizi temsil edecektir.” --> Doğru kullanım

“ Bu yıl Uluslar arası İlişkiler Bölümünü kazanmış.” --> Yanlış kullanım



Uluslararası Nedir?



Birleşik bir sıfat olan sözcük öbeği iki ve ya daha fazla millet arasında gerçekleşen, bir çok milleti ilgilendiren anlamına gelir.