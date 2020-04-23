BİST98.1710,57EURO7,52-0,43USD6,94-0,59ALTIN386,890,57
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Uluslararası Nasıl Yazılır? Uluslar Arası Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Uluslararası Doğru Yazılışı
    ABONE OL
    23.04.2020 - 17:49 |

    Uluslararası Nasıl Yazılır? Uluslar Arası Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Uluslararası Doğru Yazılışı

    Yazım hatası sıkça yapılan kelimelerden biri de uluslararası sözcüğüdür. Resmi, gayri resmi pek çok yazıda bu kelime kullanılmaktadır. Gerek öğrenciler, gerek diğer vatandaşlar tarafından kelimenin doğru yazımı araştırılıyor. Uluslararası kelimesinin doğru yazılışı nedir? TDK kılavuzunda nasıl geçer. Birleşik mi ayrı mı yazılır? Eş anlamlısı var mıdır? İşte, detaylar.

    Uluslararası Nasıl Yazılır? Uluslar Arası Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Uluslararası Doğru Yazılışı

    Türk Dil Kurumu Kılavuzunda en çok aranan kelimeler iki kelimenin birleşmesi ile oluşan kelime öbekleridir. Uluslararası sözcüğünün ayrı yazılması yazım hatası oluşturur.

    Uluslararası TDK’ye Göre Doğru Yazılışı

    Uluslararası kelimesi sık sık ayrı yazımda kullanılabiliyor. Ancak doğru yazımında birleşik kullanılması gereklidir.
    Uluslararası --> Doğru yazılış şekli
    Uluslar arası --> Yanlış yazılış şekli

    Uluslararası Kelimesinin Cümle İçindeki Örnekleri

    Yazım alanında birleşik mi ayrı mı yazılıp yazılmaması gerektiği insanların tereddüt yaşamasına neden olur. Doğru kullanım için ayrı yazılması gereklidir.

    “ Uluslararası satranç turnuvalarında bu takım ülkemizi temsil edecektir.” --> Doğru kullanım
    “ Bu yıl Uluslar arası İlişkiler Bölümünü kazanmış.” --> Yanlış kullanım

    Uluslararası Nedir?

    Birleşik bir sıfat olan sözcük öbeği iki ve ya daha fazla millet arasında gerçekleşen, bir çok milleti ilgilendiren anlamına gelir.

     

    Gülhane Parkı’nda Mazhar, Fuat konseriTürkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen organizasyonda Mazhar Alanson ve Fuat Güner, Gülhane Parkı'nda konser verdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    43 Nerenin Plakası? Kütahya İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

    43 Nerenin Plakası? Kütahya İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

    Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

    ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

    Kravat Nasıl Yazılır? Tdk Sözlükte Kıravat Mi Yoksa Kravat Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

    Kravat Nasıl Yazılır? Tdk Sözlükte Kıravat Mi Yoksa Kravat Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

    Sıradaki Haber