Ünite az, detay çok

Sevinç Eğitim Kurumları bölüm başkanlarının derslere göre önerileri şöyle:

Doğru analiz önemli

TÜRKÇE: MEB’in örnek sorularına baktığımızda okuyan, okuduğunu anlamlandırabilen öğrencilerin muhakeme yeteneğini ölçer nitelikte olduğunu görmekteyiz. İlk dönem kazanımlarını kapsayacak sınavda soruyu doğru analiz etmek çok önemli. Soruyla birlikte verilen öncüller doğru özümsenerek anlamlandırıldığında, soruyu doğru cevaplamak kaçınılmaz oluyor.

FEN BİLİMLERİ: Geçmiş yıllar ile bu yılki örnek sorular incelendiğinde, soruların fen okur-yazarlığını öne çıkaran, görsel olarak zengin, deneysel düzeneklerin ve günlük yaşam örneklerinin kullanıldığı, yorum yapabilme becerisini ölçen, tablo ve grafiklerden oluştuğu görülmekte. 4 üniteden soru gelecek. Ünite sayısı az olduğu için her üniteden geçmiş yıllara göre daha fazla soru gelecektir. Öğrenciler fizik konularında biraz daha zorlandıkları için basınç konusuna ağırlık verirlerse iyi olur.

Bilgi ve yorum gücü

TC İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: MEB’in örnek soruları, 1. dönem konularını kapsayan ilk üç üniteyi içine almış, hem bilgiyi hem paragraf yorumlamayı hedef alan sorular. En fazla dikkat edilmesi gereken konular sırasıyla; Milli Mücadele, Ya İstiklal Ya Ölüm, Bir Kahraman Doğuyor. Öğrencilere konu tekrarlarını tamamlayıp, süre tutarak soru çözmelerini öneriyoruz.

İNGİLİZCE: Friendship, Teen Life, In The Kitchen, On The Phone ve The Internet ünitelerinden soru gelecek. Soruların yönerge kısımları İngilizce verilmekte. Yönergeyi doğru yorumlamak, olumlu ya da olumsuz ifadelere dikkat etmek çok önemli.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Din ve Hayat, Zekat ve Sadaka, Kader ve Kaza ünitelerinden oluşan dönem konularından bir tane bilgi sorusu dışında anlama ve yorumlama soruları bulunmakta. Sorular aynı zamanda konularla ilgili kelime bilgisini sınayan, ölçen ve değerlendiren nitelikte.

Üslü ve kare köklü sayılara dikkat!

MATEMATİK: MEB’in 2020 LGS matematik sorularının konularını; Çarpanlar ve Katlar, Üslü İfadeler, Kare Köklü İfadeler, Veri Analizi, Olasılık, Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler oluşturacak. Kare köklü ifadeler konusunun son iki yılda sınavın yüzde 30’unu oluşturduğu söylenebilir. Her konunun altyapısında kullanılabilecek kazanımları barındırdığından üslü ifadeler ve kare köklü ifadelerin sınavda önemli yer kaplayacağı, diğer konularınsa eşit dağılıma sahip olacağı öngörülmekte.