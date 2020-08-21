Üniversite adayları heyecanla sonuçları bekliyor

Geçen yıl tercihler 29 Temmuz’da sona ermiş, ÖSYM sonuçları sürpriz bir şekilde, bir hafta sonra, 6 Ağustos’ta açıklamıştı. Kayıt işlemleri ise 19-23 Ağustos’ta gerçekleştirilmişti. Kayıtlar için süre az kaldı bu nedenle adaylar, ÖSYM’den bir-iki gün içinde duyuru gelmesini bekliyorlar.

İnternetten duyurulacak

Üniversite yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr aracılığıyla adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilenler için gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

Kayıt hakkı kazanan adayların, gerekli belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları gerekiyor. Bu sürede kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

Kayıtların tamamlanmasının ardından, merkezi yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlara ek yerleştirme yapılacak. Ek yerleştirmeden, merkezi yerleştirmede tercih yapmayan adaylar ile hiçbir tercihine yerleşemeyenler yararlanabilecekler.

Ek yerleştirme, adaylar için gerçek anlamda ikinci bir şans demek. Çünkü geçen yıl 191 bin 140 kontenjan boş kalmıştı ve bu kontenjanlar arasında, tıp, hukuk, eczacılık, diş hekimliği, öğretmenlikler gibi gözde programlar da yer alıyordu.