‘Üniversite adayları mutlu olacakları bölümleri tercih etsin’

Öğrencilere önerilerde bulunan Gül, şunları söyledi: “Bir bölüm veya program ile okunacak üniversite seçimi, geleceğimiz ile ilgili vereceğimiz bir karardır. Özellikle bölümü/program seçimi, meslek hayatımızı buna bağlı olarak da yaşantımızın bundan sonraki kısmında ne yapacağımızı belirlemek demektir. Seçilecek alan mutlaka öğrencinin ilgi ve yeteneklerine uygun veya yakın olmalıdır. Yoksa ne yazık ki hayal kırıklıkları ve mutsuzluklar yaşanacaktır. Adaylar tercihlerini yaparken öncelikle başarı sıralamalarını dikkate alarak tercihlerini yapmalıdırlar. İstemedikleri, düşünmedikleri, kendilerini mutlu etmeyecek bölüm veya programları da tercih etmemelidirler.”

Dikkat edilecek noktalar

Duygu Özbek Gül, adayların tercihte bulunurken, şu notkaların göz önünde bulundurulmasını tavsiye etti:

“- Seçilen mesleki alandaki başarı,

- Akademik kadro

- Fiziksel ve sosyal imkânlar,

- Yabancı dil eğitimi,

- Yurtdışı bağlantıları,

- Staj imkânları,

- Hoca-öğrenci ilişkilerinin niteliği,

- Mezunlarının iş bulma oranı

- Burs imkânlarını göz önünde bulundurmalıdır.”

Uzaktan eğitim

Doğuş Üniversitesi’nin Kovid-19 sürecini, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü gibi yetkili kurumların tavsiyeleri ışığında tedbirler alarak yönettiğini anlatan Gül, “Virüsün Türkiye’de görülmeye başlandığı ancak eğitim öğretimin de devam ettiği kısa dönemde Doğuş Üniversitesi öncelikle yerleşkelerde temizlik ve hijyen konularında tedbirler aldı. Üniversitenin Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) kuruldu. 2019-2020 akademik yılı Bahar dönemi uzaktan eğitim yolu ile başarılı bir şekilde sona erdi” dedi.

Öğrencilere fırsatlar

Üniversitenin, öğrencilere daha iyi bir gelecek sunmak adına çeşitli ikmanlar sunduğunu anlatan Gül, “Bunlara; Çift Ana Dal Programı, Yan Dal Programı ve Erasmus Programımız da dahildir. Üniversitemiz, Erasmus programına 2005’yılından itibaren katılan ilk üniversitelerden biridir. 21 ülkede 88 farklı kurum ile 169 Erasmus Anlaşmamız mevcuttur. Üniversitemiz, Erasmus programlarına her yıl artan sayıda öğrenci ve öğretim üyesi değişimi ile katılım sağlamaktadır. Üniversitemiz, öğrencilerin meslek hayatlarına daha iyi hazırlanabilmeleri adına staj imkânları tanımaktadır” diye konuştu.

Mezunlar ofisi

Üniversitenin, mezunlarını takip edebilmek adına ‘Mezunlar Ofisi’ oluşturduğunu belirten Gül, şunları kaydetti: “Bu ofis, iş birlikçi firmalarımızdan gelen iş ilanlarının mezunlarımıza iletilmesi, özgeçmiş ve ön yazı hazırlanması, etkili sunum teknikleri konusunda eğitim verilmesi, mülakat teknikleriyle ilgili çalışmaları yapılması, iş ve staj başvuruları konusunda destek sağlanması, kariyer günleri organizasyonuyla iş ve staj imkanlarının artırılması gibi işlerin yürütülmesiyle ilgilenmektedir.”